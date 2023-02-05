سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأحد 5-2-2023 ، استقر سعر الدولار اليوم في سوريا، وبدأت تعاملاته يوم الأحد 5 شباط 2023 في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وقال مصرف سوريا المركزي قبل أيام في بيان إنه قرر خفض قيمة الليرة مقابل الدولار إلى 6650 من 4522.

منذ عام 2011 ، فقدت الليرة السورية نحو 99.3٪ من قيمتها ، عندما كان الدولار يساوي 49 ليرة سورية.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية

على الرغم من عدم توفر بيانات حديثة عن التضخم في سوريا على الموقع الرسمي للمكتب المركزي للإحصاء، إلا أن أحدث البيانات المنشورة تعود إلى نهاية عام 2020، وتظهر تصاعدًا في معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 163.1٪.

قفزت أسعار المواد الغذائية قرابة 12 مرة خلال السنوات الثلاث الماضية، مما جعل سوريا تحتل المرتبة السادسة في العالم من حيث عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

سعر صرف الدولار في سوريا بالسوق السوداء

وسط هدوء حذر، استقر سعر صرف الدولار اليوم في سوريا لدى السوق السوداء عند نحو 6850 ليرة للشراء، و6950 ليرة للبيع، بحسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

بحساب السعر وفقًا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 695 ألف ليرة سورية (أكثر من نصف مليون ليرة سورية).

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

استقر سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى 7472 ليرة للشراء، و7586 ليرة للبيع.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

ارتفع سعر صرف الليرة التركية اليوم في سوريا لدى السوق السوداء إلى 362 ليرة للشراء، و370 ليرة للبيع، مقابل 360 ليرة للشراء، و365 ليرة للبيع أمس.