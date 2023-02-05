سعر الدولار اليوم في لبنان اليوم الأحد5 فبراير 2023 ،قفز سعر الدولار اليوم في لبنان، مع بدء التداول يوم السبت 4 فبراير 2023، مع السوق غير الرسمية (السوداء) وشركات الصرافة.

خفض لبنان سعر الصرف الرسمي للجنيه للمرة الأولى منذ 25 عامًا يوم الأربعاء الماضي بنسبة 90٪، لكن السعر الرسمي الجديد لا يزال بعيدًا كل البعد عن سعر السوق الموازي المنخفض كثيرًا.

سعر الدولار اليوم في لبنان

منذ عام 2019، شهد لبنان انهيارًا اقتصاديًا صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، حيث فقدت العملة المحلية حوالي 95٪ من قيمتها ويعيش أكثر من 80٪ من سكانها تحت خط الفقر.

فقدت العملة اللبنانية أكثر من 95٪ من قيمتها مقابل الدولار في 3 سنوات بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في البلاد.

اعتمد لبنان سعر صرف رسمي جديد للعملة اللبنانية يبلغ 15 ألف ليرة للدولار الواحد، اعتبارًا من 1 فبراير 2023.

ويمثل السعر الجديد تراجعا في قيمة الليرة اللبنانية بأكثر من 90٪ عن مستواه السابق الذي بلغ 1507 ليرات للدولار، ولم يتغير منذ 52 عاما.

ورغم ذلك لا يزال السعر الرسمي الجديد البالغ 15 ألف جنيه للدولار أقل بنحو أربعة أضعاف من القيمة الحقيقية للجنيه في السوق الموازية. حيث يتم تداول العملة الأمريكية الآن فوق مستويات 60.000 ليرة لبنانية.

سعر صرف الدولار اليوم في لبنان

وفقًا لما أعلنه محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أصبح سعر الصرف الرسمي 15 ألف ليرة للدولار الأمريكي الواحد، اعتبارًا من 1 فبراير/شباط 2023 .

كان سعر الصرف الرسمي للدولار الفترة الماضية يبلغ 1507.5 ليرة للدولار وفقًا لبيانات مصرف لبنان المركزي.

سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء

تراوح سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء اليوم السبت بين 64000 ليرة و64300 ليرة لكل دولار واحد ليرة، مقابل 63800 ليرة، و64000 ليرة لكل دولار واحد.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

وأعلن مصرف لبنان المركزي عن خفض حاد لقيمة الليرة في بيان، قائلاً: "يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر صيرفة عند 38 ألف ليرة للدولار ويمكن للأفراد والمؤسسات ودون حدود بالأرقام أن يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات.. وذلك حتى إشعار آخر".