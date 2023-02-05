الحظر الأوروبي على منتجات النفط الروسية يدخل حيز التنفيذ اليوم

يدخل حظر استيراد المنتجات البترولية الروسية، مثل الديزل أو البنزين، إلى الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ اليوم.

ويهدف الإجراء إلى تقليص عائدات روسيا من مبيعات الطاقة وبالتالي تقليص قدرتها على تمويل الحرب على أوكرانيا.

ووفقا لأحدث بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، صدرت روسيا منتجات بترولية مثل الديزل بقيمة بلغت أكثر من 3ر2 مليار يورو (5ر2 مليار دولار) للاتحاد الأوروبي في أكتوبر. واستوردت ألمانيا وحدها منتجات بقيمة بلغت حوالي 558 مليون يورو.

وتقرر الحظر في يونيو الماضي في إطار حزمة العقوبات السادسة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب الأزمة بينها وبين أوكرانيا، ويتوقع أن يكون هناك إعفاء مؤقت لبعض دول الاتحاد الأوروبي.

ويأتي الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على منتجات النفط الروسية مكملا لحظر استيراد النفط الخام الروسي المنقول بحرا والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 5 ديسمبر الماضي.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية