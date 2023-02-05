الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

آخر أخبار ومستجدات شيكات الشؤون الاجتماعية 2023.. موعد الصرف ورابط الفحص

آخر أخبار ومستجدات شيكات الشؤون الاجتماعية 2023.. موعد الصرف ورابط الفحص
آخر أخبار ومستجدات شيكات الشؤون الاجتماعية 2023.. موعد الصرف ورابط الفحص

الرسالة نت

آخر أخبار ومستجدات شيكات الشؤون الاجتماعية 2023.. موعد الصرف ورابط الفحص، قال المتحدث باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة لؤي المدهون، بأن أطقم وزارة التنمية بالضفة وغزة تعمل لتوفير الاحتياجات للعائلات الفلسطينية المستورة والتي تستحق المساعدات الإغاثية عبر وزارة التنمية.

وأكد المدهون في تصريحات صحفية سابقة "مازلنا في التوقيت الزمني الطبيعي لصرف مستحقات الأسر الفقيرة والتي تصرف بتمويل من الاتحاد الأوروبي كمساعدات طارئة وذلك بعد أن صرفناها في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي".

 

موعد صرف مخصصات الشؤون

كشف مسؤول مكتب الإعلام والاتصال في الاتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطينية شادي عثمان، عن تفاصيل جديدة تتعلق بمخصصات الشؤون الاجتماعية.

وأعلن عثمان في تصريحات سابقة، أن الاتحاد الأوروبي نقل الأموال المخصصة لصرف دفعة جديدة من شيكات الرعاية الاجتماعية قبل حوالي أسبوعين إلى الجهات المختصة في رام الله.

وقال في بيانه أن وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله هي الجهة التي تحدد موعد صرف الدفعة.

رابط فحص شيكات الشؤون الاجتماعية "اضغط هنا".

 

شيكات الشؤون الاجتماعية

وكانت وزارة التنمية برام الله، أعلنت في تصريحات سابقة أنها ستصرف شيكات الشؤون نهاية ديسمبر الماضي، لكنها تراجعت بسبب عدم وصول الأموال المخصصة للصرف من قبل الجهات المانحة.

 

روابط ذات صلة: تعرف على تردد قناة AEA الرياضية الجديد 2023

 

الحالات التي ستدرج

في ذات السياق، قال المفوض العام لوزارة التنمية الاجتماعية بغزة لؤي المدهون إن الحالات التي سيتم إدراجها للحالات الأكثر مرضية وكبار السن.

وتم اختيار الأسماء بعد تنفيذ زيارات ميدانية، منوهًا إلى أنه المستحق المالي لتلك الأسر لن يزيد عن 750 شيقل.

وأوضح أن مخصصات الشؤون الاجتماعية ستصرف على دفعات للأسماء المضافة خلال الدفعة المقبلة.

 

تحديث بيانات الحالة

وأضاف المدهون: "خلال الأسابيع القادمة سيتم الإعلان عن تحديث البيانات واستخدام برنامج إدارة الحالة"، مشيرًا إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تفتح أبوابها لكل من يعاني من مشكلة".

وأكد أن المستفيدين من الشؤون الاجتماعية سينتفعون من مشاريع القسائم الشرائية والمساعدات للأطفال المتضررين من العدوان الأخير على غزة وترميم البيوت وغيرها.

 

روابط ذات صلة: الأونروا بغزة.. رابط فحص توزيع الكابونات الموحدة للدورة الجديدة

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/277199

كلمات مفتاحية

الشؤون الاجتماعية وزارة التنمية الاجتماعية شيكات الشؤون مخصصات الشؤون الاجتماعية شيكات الشؤون الاجتماعية رابط الفحص رابط فحص شيكات الشؤون موعد الشؤون شيكات الشؤون الاجتماعية 2023 موعد صرف شيكات الشؤون موعد شيكات الشؤون موعد صرف مخصصات الشؤون موعد صرف الشؤون رابط شيكات الشؤون رابط فحص شيكات الشؤون الاجتماعية رابط الشؤون أخر أخبار ومستجدات شيكات الشؤون الاجتماعية 2023 موعد الصرف ورابط الفحص أخر أخبار ومستجدات شيكات الشؤون الاجتماعية 2023 مستجدات شيكات الشؤون الاجتماعية 2023 أخر أخبار ومستجدات شيكات الشؤون الاجتماعية مستجدات شيكات الشؤون الاجتماعية موعد الصرف ورابط الفحص موعد الصرف بمخصصات الشؤون الاجتماعية

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من اخبار ترند

تم نسخ الرابط بنجاح.