رابط بث مباشر مباراة ريال مايوركا ضد الريال مدريد في فى الدوري الإسباني، يتساءل العديد من محبي الرياضة عن رابط بث مباشر مباراة ريال مايوركا ضد الريال مدريد في الدوري الإسباني، والقنوات الناقلة المجانية.

وتقام مباراة ريال مايوركا ضد ريال مدريد فى الثالثة عصر اليوم على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

رابط مباراة ريال مايوركا ضد الريال مدريد

يأتي فريق ريال مدريد فى وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 45 نقطة متأخراً بـ 5 نقاط عن برشلونة المتصدر برصيد 50 نقطة، فيما يأتي فريق ريال مايوركا في المركز العاشر برصيد 25 نقطة.

ويسعى ريال مدريد لمواصلة الانتصارات فى الدوري الإسباني الليلة أمام ريال مايوركا بعد الفوز الأخير على فالنسيا بنتيجة 2-0 في الجولة الـ 17 المؤجلة من مسابقة الليجا.

ويتطلع الريال لمواصلة الزحف وراء برشلونة، وتضييق الخناق عليه فى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بالجولات المقبلة.

لمشاهدة المباراة "اضغط هنا".

تردد قناة Aea 2023

قمر نايل سات

- 11636

-11638

-11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:12383.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد: 12418

تردد قناة AEA المفتوحة

قمر نايل سات

11636

11638

11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.

- Sport TV2 Portugal

- Sport Klub 1 Serbia

- Sport Klub 1 HD Slovenija

- Sport Klub 1HD Croatia

- Diema Sport 2 HD

- beIN Sports HD 1 English

- SuperSport HD 2 alb

- Match Football 2

- Sport TV5 Portugal

- Foot+ Multisports 5

- Nova Sport 2 CZECH

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