رابط بث مباشر مباراة ريال مايوركا ضد الريال مدريد في فى الدوري الإسباني، يتساءل العديد من محبي الرياضة عن رابط بث مباشر مباراة ريال مايوركا ضد الريال مدريد في الدوري الإسباني، والقنوات الناقلة المجانية.
وتقام مباراة ريال مايوركا ضد ريال مدريد فى الثالثة عصر اليوم على قناة beIN Sports 1 HD Premium.
رابط مباراة ريال مايوركا ضد الريال مدريد
يأتي فريق ريال مدريد فى وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 45 نقطة متأخراً بـ 5 نقاط عن برشلونة المتصدر برصيد 50 نقطة، فيما يأتي فريق ريال مايوركا في المركز العاشر برصيد 25 نقطة.
ويسعى ريال مدريد لمواصلة الانتصارات فى الدوري الإسباني الليلة أمام ريال مايوركا بعد الفوز الأخير على فالنسيا بنتيجة 2-0 في الجولة الـ 17 المؤجلة من مسابقة الليجا.
ويتطلع الريال لمواصلة الزحف وراء برشلونة، وتضييق الخناق عليه فى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بالجولات المقبلة.
لمشاهدة المباراة "اضغط هنا".
تردد قناة Aea 2023
قمر نايل سات
- 11636
-11638
-11639
معدل الترميز 27500
أفقي.
🚶🎒 وصلنا سون موا!— ريال مدريد (@realmadridarab) February 5, 2023
🔜 #RCDMallorcaRealMadrid pic.twitter.com/GtZp4KXrwd
تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد:12383.
الاستقطاب: رأسي.
معدل الترميز: 27500.
معدل تصحيح الخطأ: 4/3.
تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: عمودي.
تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب أفقي.
تردد: 12418
تردد قناة AEA المفتوحة
قمر نايل سات
11636
11638
11639
معدل الترميز 27500
أفقي.
كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.
- Sport TV2 Portugal
- Sport Klub 1 Serbia
- Sport Klub 1 HD Slovenija
- Sport Klub 1HD Croatia
- Diema Sport 2 HD
- beIN Sports HD 1 English
- SuperSport HD 2 alb
- Match Football 2
- Sport TV5 Portugal
- Foot+ Multisports 5
- Nova Sport 2 CZECH
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