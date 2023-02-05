إليك رابط بث مباشر مباراة ليدز يونايتد ونوتينغهام فورست في الدوري الانجليزي، يتساءل العديد من محبي الرياضة عن رابط بث مباشر مباراة ليدز يونايتد ونوتينغهام فورست في الدوري الانجليزي، والقنوات الناقلة المجانية.
مباراة ليدز يونايتد ونوتينغهام فورست
ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليدز يونايتد ونوتينغهام فورست اليوم الاحد 5 فبراير 2023 م، الساعة 14.00 مساء بتوقيت جرينيتش أي الساعة 17.00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.
و الساعة 18.00 مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
لمشاهدة المباراة "اضغط هنا".
تردد قناة Aea 2023
قمر نايل سات
- 11636
-11638
-11639
معدل الترميز 27500
أفقي.
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تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد:12383.
الاستقطاب: رأسي.
معدل الترميز: 27500.
معدل تصحيح الخطأ: 4/3.
تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: عمودي.
تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب أفقي.
تردد: 12418
Your #NFFC side to face @LUFC at The City Ground. 🔢 pic.twitter.com/I9AeJcDq7G— Nottingham Forest FC (@NFFC) February 5, 2023
تردد قناة AEA المفتوحة
قمر نايل سات
11636
11638
11639
معدل الترميز 27500
أفقي.
كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.
- Sport TV2 Portugal
- Sport Klub 1 Serbia
- Sport Klub 1 HD Slovenija
- Sport Klub 1HD Croatia
- Diema Sport 2 HD
- beIN Sports HD 1 English
- SuperSport HD 2 alb
- Match Football 2
- Sport TV5 Portugal
- Foot+ Multisports 5
- Nova Sport 2 CZECH
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