بكيرات: تحريض الاحتلال لن يفلح في إسكات الصوت المقدسي الذي يفضح انتهاكاته

أكد رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث ناجح بكيرات على أن محاولات الاحتلال الإسرائيلي وتحريضه لن يفلح في إسكات الصوت المقدسي.

وقال بكيرات إن الاحتلال يحرّض على الشخصيات المقدسية في محاولة لإبعاد أبناء شعبنا الفلسطيني عنهم.

وأضاف أن حكومة الاحتلال تسعى لإسكات الصوت المقدسي، لفرض وقائع جديدة في القدس دون فضح ممارساته.

وأردف: "الشيخ عكرمة صبري يدافع عن مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك".

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال الفاشية تسعى لتغيير الواقع في مدينة القدس وتهجير المقدسيين.

وبدأت وسائل إعلام عبرية صباح أمس السبت، حملة تحريضي جديدة ضد الشيخ عكرمة صبري.

ونشرت صحيفة معاريف في صفحتها الأولى تقريراً يستهدف خطيب الأقصى، ويدعو لاعتقاله في سجون الاحتلال.

وأكد خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري على مواصلة الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، وعدم الرضوخ لحملة تحريض الاحتلال ووسائل إعلامه ضده.

وشدد صبري على أن "غطرسة الاحتلال وتهديدات المتطرفين لن تضعف موقفنا تجاه الأقصى".

وقال إن حملة التحريض ضدنا متوقعة، وهي امتداد لحملات منظمة تهدف لإبعادنا عن قضية الأقصى.

حرية نيوز