بث مباشر مباراة ريال سوسيداد وبلد الوليد في الدوري الإسباني.. يلا شوت مباراة ريال سوسيداد وبلد الوليد، يتساءل العديد من محبي الرياضة عن رابط بث مباراة ريال سوسيداد وبلد الوليد في الدوري الإسباني، والقنوات الناقلة المجانية.

يضرب ريال سوسيداد مع نظيره بلد الوليد موعدًا في الدوري الإسباني، حيث يلتقيان مساء اليوم الأحد الموافق ٥ من شهر فبراير.

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بث مباراة ريال سوسيداد وبلد الوليد

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال سوسيداد بنظيره بلد الوليد، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة ونصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

لمشاهدة المباراة "اضغط هنا".

تردد قناة Aea 2023

قمر نايل سات

- 11636

-11638

-11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:12383.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد: 12418

تردد قناة AEA المفتوحة

قمر نايل سات

11636

11638

11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.

- Sport TV2 Portugal

- Sport Klub 1 Serbia

- Sport Klub 1 HD Slovenija

- Sport Klub 1HD Croatia

- Diema Sport 2 HD

- beIN Sports HD 1 English

- SuperSport HD 2 alb

- Match Football 2

- Sport TV5 Portugal

- Foot+ Multisports 5

- Nova Sport 2 CZECH

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