(إسرائيل) تكشف تفاصيل جديدة حول إنشاء مستوطنة حانون في غلاف غزة

كشف مكتب رئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو مساء يوم الأحد 5 فبراير 2023، تفاصيل جديدة حول إنشاء مستوطنة "حانون" في غلاف غزة.

وقال مكتب نتنياهو: "الحكومة الإسرائيلية توافق على البدء بوضع مخططات عملية لإقامة مستوطنة حانون في غلاف غزة".

وذكر نتنياهو: "نحن في لحظة تاريخية، لأننا نواصل تعزيز الاستيطان في غلاف غزة كرد مناسب على الإرهاب - لقد قلت في اجتماع الحكومة إن الرد المناسب على الإرهاب هو أولاً وقبل كل شيء مهاجمة الإرهاب بالاستيطان في أرض إسرائيل، وخاصة في المناطق القريبة من قطاع". وفق قوله.

وكان وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، عقّب على فكرة إنشاء مستوطنة "حانون" الجديدة في غلاف غزة.

وبحسب قناة كان العبرية، قال غالانت: "الأمن والاستيطان متشابكان منذ بداية الصهيونية".

وأضاف، "إنشاء مستوطنة جديدة هو تحقيق الرؤية الصهيونية عمليًا، وبيان واضح من الحكومة الإسرائيلية في مواجهة التهديدات"، مردفًا: "نحن نزرع ونبني ونستوطن". وفق قوله