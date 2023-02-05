الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

بث مباشر مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني.. يلا شوت مباراة برشلونة وإشبيلية

بث مباشر مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني.. يلا شوت مباراة برشلونة وإشبيلية
بث مباشر مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني.. يلا شوت مباراة برشلونة وإشبيلية

الرسالة نت

بث مباشر مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني.. يلا شوت مباراة برشلونة وإشبيلية، يتساءل العديد من محبي الرياضة عن رابط بث مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني، والقنوات الناقلة المجانية.

 

روابط ذات صلة: تعرف على تردد قناة AEA الرياضية الجديد 2023

 

بث مباراة برشلونة وإشبيلية

وتنطلق مباراة برشلونة وإشبيلية في منافسات الأسبوع العشرون من بطولة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

لمشاهدة المباراة "اضغط هنا".

 

تردد قناة Aea 2023

قمر نايل سات

- 11636

-11638

-11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:12383.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد: 12418

تردد قناة AEA المفتوحة

قمر نايل سات

11636

11638

11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

 

 

كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.

- Sport TV2 Portugal

- Sport Klub 1 Serbia

- Sport Klub 1 HD Slovenija

- Sport Klub 1HD Croatia

- Diema Sport 2 HD

- beIN Sports HD 1 English

- SuperSport HD 2 alb

- Match Football 2

- Sport TV5 Portugal

- Foot+ Multisports 5

- Nova Sport 2 CZECH

 

روابط ذات صلة:جدول مباريات اليوم الأحد 5 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/277222

كلمات مفتاحية

برشلونة ريال مدريد الدوري الإسباني الدوري الإنجليزي كأس العالم للاندية مباراة برشلونة وإشبيلية بث مباشر مباراة برشلونة وإشبيلية مباشر مباراة برشلونة يلا شوت مباراة برشلونة تردد قناة Aea 2023 بث مباشر مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني يلا شوت مباراة برشلونة وإشبيلية مباشر مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني رابط بث مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني بث مباراة برشلونة وإشبيلية الدوري الإسباني الممتاز

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من اخبار ترند

تم نسخ الرابط بنجاح.