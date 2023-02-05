بث مباشر مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني.. يلا شوت مباراة برشلونة وإشبيلية، يتساءل العديد من محبي الرياضة عن رابط بث مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني، والقنوات الناقلة المجانية.
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بث مباراة برشلونة وإشبيلية
وتنطلق مباراة برشلونة وإشبيلية في منافسات الأسبوع العشرون من بطولة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.
لمشاهدة المباراة "اضغط هنا".
تردد قناة Aea 2023
قمر نايل سات
- 11636
-11638
-11639
معدل الترميز 27500
أفقي.
تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد:12383.
الاستقطاب: رأسي.
معدل الترميز: 27500.
معدل تصحيح الخطأ: 4/3.
تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: عمودي.
تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب أفقي.
تردد: 12418
تردد قناة AEA المفتوحة
قمر نايل سات
11636
11638
11639
معدل الترميز 27500
أفقي.
🤯 من ذكريات مواجهاتنا مع إشبيلية في سبوتيفاي كامب نو 🔥— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 5, 2023
⏳ #BarçaSevilla ⌛ pic.twitter.com/0s9FhgQvg5
كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.
- Sport TV2 Portugal
- Sport Klub 1 Serbia
- Sport Klub 1 HD Slovenija
- Sport Klub 1HD Croatia
- Diema Sport 2 HD
- beIN Sports HD 1 English
- SuperSport HD 2 alb
- Match Football 2
- Sport TV5 Portugal
- Foot+ Multisports 5
- Nova Sport 2 CZECH
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