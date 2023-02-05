بث مباشر مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني.. يلا شوت مباراة برشلونة وإشبيلية، يتساءل العديد من محبي الرياضة عن رابط بث مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني، والقنوات الناقلة المجانية.

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بث مباراة برشلونة وإشبيلية

وتنطلق مباراة برشلونة وإشبيلية في منافسات الأسبوع العشرون من بطولة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

لمشاهدة المباراة "اضغط هنا".

تردد قناة Aea 2023

قمر نايل سات

- 11636

-11638

-11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:12383.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد: 12418

تردد قناة AEA المفتوحة

قمر نايل سات

11636

11638

11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

🤯 من ذكريات مواجهاتنا مع إشبيلية في سبوتيفاي كامب نو 🔥



⏳ #BarçaSevilla ⌛ pic.twitter.com/0s9FhgQvg5 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 5, 2023

كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.

- Sport TV2 Portugal

- Sport Klub 1 Serbia

- Sport Klub 1 HD Slovenija

- Sport Klub 1HD Croatia

- Diema Sport 2 HD

- beIN Sports HD 1 English

- SuperSport HD 2 alb

- Match Football 2

- Sport TV5 Portugal

- Foot+ Multisports 5

- Nova Sport 2 CZECH

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