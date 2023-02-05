نشطاء يطلقون حملة تضامنية مع الشيخ عكرمة صبري

أطلق نشطاء فلسطينيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تضامن مع خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري؛ في ضوء تهديدات الاحتلال والتحريض المتواصل بحقه.

وشنت وسائل إعلام الاحتلال أمس، حملة تحريضية جديدة ضد الشيخ صبري البالغ من العمر 84 عاماً، ودعت إلى اعتقاله.

وعبر وسم #كلنا_عكرمة_صبري، أكد النشطاء على أن حملات التهديد بحق الشيخ صبري ستبوء بالفشل.

وشددوا على أن الشيخ عكرمة صبري والذي حمل لقب “أمين المنبر”؛ كان وما زال دوما الصادح بالحق الفاضح للباطل، والجبل الأشم الذي لن ينال منه الاحتلال وأعوانه.

موصلة الدفاع عن الأقصى

ورداً على تهديدات الاحتلال وإعلامه وحمة التحريض ضده، أكد الشيخ عكرمة صبري على مواصلة الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، وعدم الرضوخ لحملة تحريض الاحتلال ووسائل إعلامه ضده.

وشدد على أن غطرسة الاحتلال وتهديدات المتطرفين لن تضعف موقفه تجاه الأقصى، قائلا: "

حملة التحريض ضدنا متوقعة، وهي امتداد لحملات منظمة تهدف لإبعادنا عن قضية الأقصى".

أمين المنبر

وشددوا على أن الشيخ عكرمة صبري والذي حمل لقب "أمين المنبر"؛ كان وما زال دوما الصادح بالحق الفاضح للباطل، والجبل الأشم الذي لن ينال منه الاحتلال وأعوانه.

الناشط الفلسطيني أبو أحمد سمور كتب قائلًا :"الشيخ #عكرمة_صبري قامة وطنية ورمز اسلامي راسخ في قلوب كل الأحرار .. #كلنا_عكرمة_صبري"

فيما عبر الناشط مهدي مصالحه، قائلًا :"خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري: "الأقصى مقبل على مرحلة جديدة، ونحن على استعداد لنحافظ عليه بكل السبل".





وكتب الناشط براء محمد قائلًا :" وسط تطبيع عربي رسمي مذل! ..الاحتلاال يكثف تحر.يضه ضد الشخصيات الوطنية".

وأكد النشطاء خلال منشوراتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن الشيخ عكرمه صبري سيبقى صامدًا في وجه الاحتلال رغم الحملات ضد.



