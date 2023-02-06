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مئات الضحايا في زلزال سوريا وتركيا ورفع حالة الطوارئ اليوم الإثنين- إليك التفاصيل

مئات الضحايا في زلزال سوريا وتركيا ورفع حالة الطوارئ اليوم الإثنين- إليك التفاصيل
مئات الضحايا في زلزال سوريا وتركيا ورفع حالة الطوارئ اليوم الإثنين- إليك التفاصيل

الرسالة نت

مئات الضحايا في زلزال سوريا وتركيا ورفع حالة الطوارئ اليوم الإثنين- إليك التفاصيل، تصدرت محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث زلزال تركيا وسوريا والذي ضرب الأراضي التركية والسورية.

وذكرت إدارة الطوارئ والكوارث في تركيا أن عدد الضحايا تجاوز 75 قتيلاً، بالإضافة إلى مئات المصابين، بعد سقوط عشرات المباني والمنازل جنوبي البلاد.

 

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زلزال تركيا

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، إنه طبقا لتسجيلات محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وتم تسجيل عدد كبير من توابع الزلزال الرئيسي الذي ضرب الأراضي التركية فجر اليوم أكثر من 7 توابع وجميعها أكبر من 6 درجات على مقياس ريختر، وتم تسجيل الشعور بها في عدد من المدن المصرية.

وأضاف المعهد في بيان له عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه ورد لدينا سؤال عن، هل هناك توابع لهذا الزلزال؟

أوضح أنه نعم سوف يكون هناك توابع، لكن قوتها اقل كثيرا من الزلزال الرئيسي، وقد لا يشعر بها أي من المواطنين، وسيكون ذلك خلال اليوم وغدا على اقصى تقدير.

ويذكر أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد الفلكي، سجلت يوم الإثنين الموافق 06/02/2023 هزة أرضية على بعد691 كيلومتر شمال رفح، وكانت بياناتها كالتالي:
تاريخ الحدوث: 06/02
القوة: 7.7 درجة على مقياس ريختر
وقت الحدوث: 03:17:38 صباحا بالتوقيت المحلي
العمق: 18.30كم

 

 

زلزال سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 237 قتيلا و639 مصاباً.

ذكر مدير الدفاع المدني في شمالي سوريا رائد الصالح أن الوضع صعب جداً في المناطق المتضررة جراء الزلزال الذي وقع فجر اليوم الإثنين.

 

 

وأكد الصالح أن مدينة حلب هي الأكثر تضرراً، وإنهم بحاجة لمساعدة عاجلة لمواجهة تداعيات الزلزال، مطالبا بالمساندة والمساعدة الدولية.

وأضاف أن الدفاع المدني بشمال سوريا يواجه تحديات كبيرة جدا من حيث عدد الآليات والإمكانات اللوجستية، محذرا من أن آلياتهم ستتوقف عن العمل إذا نفدت مادة الديزل.

وأشار الصالح إلى نقص التمويل في المستشفيات، وقال إن فرقهم تعمل بكامل طاقتها لتلبية الاحتياجات، معبراً عن أمله في سرعة تقديم المساعدة.

 

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