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كارثة تتسبب بمقتل 7 أطفال ووالدتهم في باريس

كارثة تتسبب بمقتل 7 أطفال ووالدتهم في باريس
كارثة تتسبب بمقتل 7 أطفال ووالدتهم في باريس

الرسالة نت

كارثة تتسبب بمقتل 7 أطفال ووالدتهم في باريس، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء عن حريق في منزل بباريس.

وتساءل العديد من الأفراد عن سبب الحريق الذي وقع في منزل بمنطقة شارلي سور مارن على مسافة نحو 100 كيلو متر شرق باريس.

 

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حريق منزل في باريس

قُتل 7 أطفال تتراوح أعمارهم بين سنتين و14 عاما ووالدتهم أمس الأحد، بحريق في منزلهم في شارلي سور مارن على مسافة نحو 100 كيلومتر شرق باريس.

وأفادت الشرطة وعناصر إطفاء، انتشال الوالد، الذي أصيب بحروق بالغة، من المنزل الواقع وسط هذه البلدة التي يبلغ عدد سكانها 2600 نسمة، ونُقل الى المستشفى، كما أضاف المصدران.

وأوضحت الشرطة أن الأطفال، وهم 5 فتيات وصبيان، والوالدَين كانوا ينامون في الطابق الثاني من هذا المنزل عندما اندلع الحريق.

 

 

حريق منزل

وأخطر الجيران عناصر الإطفاء بالحريق عند الساعة 12:52 صباحا بالتوقيت المحلي، وأخمد الحريق في وقت مبكر من الصباح وفقا للشرطة.

وتعود آخر مأساة مماثلة إلى ليل 15-16 ديسمبر، قتل فيها 6 أشخاص، بينهم 4 أطفال، بحريق مبنى من 7 طوابق يقع في حي شعبي في فو-ان-فلان قرب ليون.

 

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