دعوات للنفير العام والتوجه لنقاط التماس وإشعال المواجهة مع الاحتلال

دعا الحراك الشبابي في فلسطين، اليوم الاثنين، كل الفلسطينيين في مدن الضفة، للنفير تضامنا مع أريحا وشهدائها.

وأهاب الحراك بالمواطنين في كل من بيت لحم، ونابلس، وطولكرم وجنين والخليل وطوباس وقلقيلية، للنفير العام والتوجه لنقاط التماس وإشعال المواجهة مع الاحتلال>

وبين أن الدعوات جاءت إسناداً لأريحا وأبطالها ووفاءً لشهدائها، حيث اغتالت قوات الاحتلال مجموعة من المقاومين واعتقلت آخرين، خلال اشتباكات مسلحة وقعت عقب اقتحام مخيم عقبة جبر في أريحا.

واقتحمت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة فجر اليوم مخيم عقبة جبر وحاصرت بناية سكنية؛ في محاولة لاعتقال منفذي عملية إطلاق نار على مطعم (إسرائيلي) قرب المدينة قبل 10 أيام.

واندلع على إثره اشتباكات مسلحة عنيفة بين الاحتلال ومقاومين، أسفرت عن شهداء وجرحى واعتقالات.

بدوره قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي إن ارتقاء الشهداء، سيشتعل أور الثورة ضد المحتل.

وأوضح أن طريقة القتل والاعتقالات التي ينفذها الاحتلال، يحاول من خلالها يائساً إخماد جذوة المقاومة في الضفة الغربية.

وأشار مرداوي إلى أن الشهداء تقدموا الصفوف، ورفعوا راية فلسطين خفاقة، على طريق الحرية.

وأضاف أن رحيل الشهداء يؤلمنا، لكن دماxهم الطاهرة هي التي تعبد طريق الحرية ودحر المحتل عن أرضنا.

وذكر بأن تطور المقاومة في جنوب لبنان وغزة التي دحرته وكسرته، يؤكد أن ما يجري في الضفة وعدوان الاحتلال لن يؤخر المنتظر.