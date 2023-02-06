دعاء الريح والمطر.. أبرز الأدعية خلال الكوارث الطبيعية، يحرص الكثير من الأفراد على ترديد الأدعية خلال الكوارث الطبيعية وما يحدث حولهم لحفظهم من الله.

وسنعرض لكم من موقع "الرسالة نت" بعض الأدعية المستحب قولها أثناء وقوع الزلازل والكوارث الطبيعية، وأيضاً وقت الرياح الشديدة.

الأدعية وقت الزلازل

«اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ العفوَ والعافيةَ، في الدُّنيا والآخرةِ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ العفوَ والعافيةَ، في دِيني ودُنياي، وأهلي ومالي، اللَّهمَّ استُرْ عَوراتي، وآمِنْ رَوعاتِي، اللَّهمَّ احفَظْني من بينِ يدى، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فَوقِى، وأعوذُ بعظمتِكَ أن أُْتَالَ مِن تحتي».

ومن الأدعية التي يحرص البعض على ترديدها أيضا عند حدوث الزلازل والبراكين والكوارث الطبيعية: «اللهم إنك أنت الله لا اله إلا أنت الغني ونحن الفقراء نحن عبيدك بنو عبيدك نواصينا بيدك ماض ٍ فينا حكمك عدل فينا قضاؤك لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك اللهم ادفع عنا البلا والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن» .

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أدعية وقت الرياح

ويستحب وقت الرياح ترديد دعاء الرياح والغبار، فكان سيدنا رسول الله ﷺ إذا عصفت الريح يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ» رواه مسلم.

وأكدت دار الإفتاء أنه من الأعمال المستحبة وقت هبوب الرياح أنه لا يسبّ الرِّيحَ إذا عصَفَت، ويُستحبُّ أن يقول الإنسان عند ذلك: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ.

ومن صيغ دعاء الرياح أيضا «اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابًا اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا».

وروى الإمام أبوداود في سننه وابن ماجه في سننه بإسناد حسن من حديث أبي هريرة قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الريح من رَوْح الله تعالى، تأتي بالرحمة، وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسُبُّوها، واسألوا اللهَ خيرَها، واستعيذوا بالله من شرها».

ووفقا لما أوضحته دار الإفتاء فإن معنى من رَوْح الله- بفتح الراء- قال العلماء: معناه: من رحمة الله بعباده، كما بين الإمام النووي في كتابه المجموع.

كما أوضح الإمام الشافعي، في كتابه الأم عن دعاء الرياح والعواصف أنه لا ينبغي لأحد أن يسُبَّ الرياح؛ فإنها خلق لله تعالى مطيع، وجندٌ من أجناده، يجعلها رحمةً ونقمة إذا شاء، واستشهد بما روي عن ابن عباس رضي الله عنه، أن رجلًا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تلعنوا الريح؛ فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئًا ليس له بأهل رجَعت اللعنة عليه.

دعاء وقت الرعد

وورد في السنة النبوية صيغة دعاء الرياح والرعد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمطرت السماء قال: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا». أخرجه البخاري، وكان بعد نزول المطر يقول: «مطرْنَا بِفَضْلِ الله وَرَحْمَته.»

ودعاء الرعد كما ورد في السنة النبوية قول «سُبحان الذي يُسَبِّحُ الرِّعْدُ بحَمْده وَالْمَلَائِكَة من خيفته».

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اشتد المطر «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الأَكَامِ وَالزِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ.»

وكان لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سننٌ أثناء نزول المطر وبعده وعند اشتداده؛ فيستحب للمكلف الحرص عليها، ومن هذه السنن الدعاء عند نزول المطر، وكذلك استحباب التَّعرُّض للمطر، بأن يقف الإنسان تحت المطر ويكشف عن غير عورته ليصيبه ويتطهر منه رجاء البركة ما لم يترتب على ذلك ضرر له.

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