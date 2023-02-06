سبب وفاة فواز باتل الصخيل (أبو سلطان)- التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الإثنين، أنباء عن وفاة فواز باتل الصخيل.

وذلك بعد الإعلان عن وفاة فواز باتل الصخيل "أبو سلطان"، تم نشر عشرات التغييرات على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» تسأل عن سبب وفاة فواز باتيل الصخيل.

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من هو فواز باتل الصخيل

فواز باتيل الصخيل "أبو سلطان" هو مواطن سعودي وهو شخصية معروفة ومشهورة على الشبكات الاجتماعية.

ويشارك فواز الكثير من المنشورات والتغريدات على حساباته الاجتماعية مع متابعيه، خاصة أنه يمتلك حسابًا موثقًا على تويتر، وهو ما جعله من الشخصيات الموثوقة بكل ما ينشره لدى محبيه ومتابعيه.

ولهذا انصدم الكثير من الاشخاص بخبر وفاة فواز باتل الصخيل مؤخراً.

وبحسب ما تم الإعلان فإن سبب وفاة فواز باتل الصخيل جاءت إثر ازمة صحية ألمت به دون الإفصاح عن تفاصيل أخرى.

نعي أصدقاء فواز باتل الصخيل

وانتشرت المئات من التغريدات عبر “تويتر، تطالب بالدعاء بالرحمة والمغفرة للميت ولأهله بالصبر والسلوان على ما أصابهم.

كتب أحد المغردين على "تويتر" إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله ابو سلطان وأسكنه فسيح جنانه أحر التعازي وصادق المواساة للوالد باتل منيف الصخيل ولجميع أبناؤه ونخص بالعزاء الاعزاء أحمد وعقيل وابو صقر وجميع أهله وذويه".

إنا لله وإنا إليه راجعون

رحم الله ابو سلطان وأسكنه فسيح جنانه

أحر التعازي وصادق المواساة للوالد باتل منيف الصخيل ولجميع أبناؤه ونخص بالعزاء الاعزاء أحمد وعقيل وابو صقر وجميع أهله وذويه



#فواز_باتل_الصخيل_في_ذمة_الله — أحمدالفديدالشمري (@AlfadeedA) February 6, 2023

وكتب آخر "رحمه الله رحمه واسعة وغفر له وأسكنه فسيح جناته ، خالص العزاء والمواساة لوالده وأخوانه وذويه كافة" .

رحمه الله رحمه واسعة وغفر له وأسكنه فسيح جناته ، خالص العزاء والمواساة لوالده وأخوانه وذويه كافة .

#فواز_باتل_الصخيل_في_ذمة_الله — سلامه غريب الشيحي (@salamag2) February 6, 2023

وكتب آخر "موت الفجأة يخبرنا أن ليس بين دنيانا واخرتنا سوى لحظه وان الموت أقرب إلينا من حبل الوريد يارب احسن خاتمتنا".

#فواز_باتل_الصخيل_في_ذمة_الله



موت الفجأة يخبرنا أن ليس بين دنيانا واخرتنا سوى لحظه

وان الموت أقرب إلينا من حبل الوريد

يارب احسن خاتمتنا — خالد محمد (@kh52al) February 6, 2023

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