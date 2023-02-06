أزمة سياسية قد تنشأ بين (إسرائيل) والفاتيكان لهذا السبب

ذكرت الإذاعة العامة (الإسرائيلية) (كان)، أن أزمة سياسية قد تنشأ بين (إسرائيل) والفاتيكان، بسبب خلاف بين كنيسة نوتر دام وبلدية القدس بعد فرض الأخيرة حجزًا على حساب الكنيسة، بادعاء أنها مدينة للبلدية بخمسة ملايين دولار، بسبب عدم تسديد فندق نوتردام ضريبة المسقفات (أرنونا).

وبحسب (كان)، فإنه يوجد خلاف بين الكنيسة والبلدية على هذا المبلغ الذي قد يقود إلى أزمة سياسية بين (إسرائيل) والفاتيكان.

وذكرت الإذاعة أن سفير (إسرائيل) لدى الفاتيكان يحاول حل الخلاف، بعد أن اطّلع على الموضوع من مصادر مسؤولة في الفاتيكان.

وادّعت بلدية القدس في بيان لها، "أن الحجز تم بسبب عدم تسديد ضريبة أرنونا التجارية فقط، التي فُرضت على فندق نوتردام الذي بملكية الكنيسة، ويعمل كمصلحة تجارية مثل أي مصلحة تجارية في المدينة".

وأضافت البلدية أنه "تم فرض الحجز؛ لأن الفندق امتنع طوال سنين عن تسوية القضية مقابل البلدية، بالرغم من توجهات البلدية المتكررة".

المصدر: الجرمق