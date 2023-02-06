 ٨ شهداء من اللاجئين الفلسطينيين نتيجة زلزال سوريا

أكد المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك أن ٣ مخيمات فلسطينية تقع ضمن دائرة الزلزال الذي ضرب سوريا وكذلك عدد من التجمعات الفلسطينية المتفرقة في المحافظات الشمالية.

وقال إنه وفقاً لمعلومات أولية وردتنا من سفارة فلسطين في دمشق تتحدث عن انهيار عمارتين في مخيم الرمل في اللاذقية وجدار استنادي في مخيم النيرب في حلب، مما أدى حتى الآن إلى استشهاد ٨ مواطنين من أبناء شعبنا بمن فيهم ٣ أطفال وتم انتشال ٨ أحياء ولا زالت عملية الإنقاذ والبحث متواصلة.

وأضاف السفير الديك أن سفير فلسطين لدى سوريا د.سمير الرفاعي يترأس خلية أزمة تعمل على مدار الساعة وتجري كافة الاتصالات اللازمة للاطمئنان على سلامة أبناء شعبنا.

وأوفد فريق من السفارة إلى منطقة الزلزال، وكذلك توجهت فرق الهلال الأحمر إلى المنطقة المنكوبة للمساهمة في عمليات البحث والانقاذ.

وأكد السفير الديك أن المعلومات تفيد أيضاً بارتقاء عدد من الشهداء واصابة عدد من المواطنين ولا زال عدد آخر تحت الأنقاض من أبناء شعبنا، هذا وستعلن الوزارة عن اية معلومات جديدة بالنسبة لإعداد الضحايا والمصابين عندما تكتمل الصورة.