ريال مدريد يتلقى صدمة قوية بعد الخسارة من مايوركا

يواجه البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، صعوبات بالغة من أجل مرافقة بعثة الميرنجي المتوجهة إلى المغرب، لخوض كأس العالم للأندية.

وكان كورتوا تعرض لإصابة في في الفخذ أثناء الإحماء قبل موقعة ريال مايوركا بالليجا، أمس الأحد.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن الفحوصات الأولى لكورتوا تثير تشاؤم ريال مدريد بشأن الشفاء الفوري للحارس البلجيكي من الإصابة.

وأشارت إلى أن إحساس كورتوا بالإصابة ليس جيدا، وعلى الأرجح سيغيب عن كأس العالم للأندية بأكمله.

وأوضحت أن خطة ريال مدريد تركز على تجهيز كورتوا للتواجد في مباراة ليفربول بعد 15 يوما في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة الأهلي المصري، الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.