الإصابات تضع برشلونة في ورطة جديدة

سيخسر برشلونة، جهود أحد لاعبيه البارزين في مواجهة مانشستر يونايتد، بالدور المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وكان سيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط برشلونة، أصيب خلال مواجهة إشبيلية، أمس الأحد، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات الجولة 20 بالليجا.

واشتكى بوسكيتس من إصابة في الكاحل، بعد التحام مع يوسف النصيري مهاجم إشبيلية، ولم يستطع استكمال المباراة.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بوسكيتس يعاني من التواء شديد في كاحله الأيسر.

وأكدت مصادر أن فترة غياب بوسكيتس ستتراوح من أسبوعين إلى 3 أسابيع، وبالتالي فإن اللاعب خارج مواجهتي الشياطين الحمر بالدوري الأوروبي.

ويستضيف برشلونة، مانشستر يونايتد في لقاء الذهاب يوم 16 فبراير/شباط الحالي، بينما يخرج لخوض مواجهة الإياب يوم 23 من الشهر الجاري.