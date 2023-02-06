طالبت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين"، اليوم الإثنين، وكالة "أونروا" بالتدخل الفوري لتقديم كل ما يلزم من احتياجات للاجئين الفلسطينيين المتضررين من الزلزال في مخيمات سوريا.

وشددت "الهيئة 303" في بيان مكتوب، على ضرورة تقديم الوكالة الأممية كل ما يلزم من احتياجات من ايواء وغذاء ودواء وكساء ومحروقات للمتضررين.

ونبهت إلى أن أضرار الزلزال طالت مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في شمال سوريا: مخيم الرمل في اللاذقية (6500 لاجئ)، ومخيميْ حندرات (8 الاف لاجئ) والنيرب (18 الف لاجئ) في حلب.

وفجر اليوم، ضرب زلزال مناطق جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، مخلفا خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

وأفاد السفارة الفلسطينية في سوريا أن 8 لاجئين فلسطينيين، بينهم 3 أطفال، لقوا مصرعهم جراء الزلزال.