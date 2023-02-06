4500 مولود جديد في قطاع غزة خلال يناير الماضي

سجل قطاع غزة، خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، 4 آلاف و500 مولود جديد، بالإضافة إلى 373 حالة وفاة، وفق إحصائية جديدة صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

وقدّرت الإحصائية عدد مواليد القطاع الذكور بـ ألفين و279 مولوداً بنسبة تقدر بـ 50.65%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 49.35% بواقع ألفين و221 مولودة.

وسجلت مديرية (داخلية غزة) ألفًا و705 مواليد جدد، فيما سجَّل مكتبي داخلية خانيونس 811 مولوداً.

فيما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر 846 مولودًا، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 602 مولود، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 536 مولودًا جديدًا.

وخلال هذه الفترة، سجلت 373 حالة وفاة، وقُدرت وفيات الذكور بـ 202 حالة بنسبة 54.15%، مقابل 171 حالة وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 45.84%.