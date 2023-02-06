مقاومون يستهدفون الاحتلال بالرصاص غرب نابلس

أطلق مقاومون النار صوب قوة لجيش الاحتلال، مساء الاثنين، بالقرب من مستوطنة "شافي شمرون" شمال غرب نابلس.

واستهدفت عملية إطلاق النار قوة من جيش الاحتلال قرب مستوطنة "شافي شمرون"، المقامة على أراضٍ فلسطينية شمال غرب مدينة نابلس.

وأغلقت قوات الاحتلال دوار دير شرف غرب نابلس، وذلك أمام المغادرين من المدينة، وسط انتشار عسكري مكثف في المنطقة.

يذكر أن المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار قبل قليل قرب مستوطنة "شافي شمرون"، هي نفس المنطقة التي قتل فيها الرقيب في جيش الاحتلال "عيدو باروخ" بعملية إطلاق النار في أكتوبر الماضي.

وتواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ورصد مركز المعلومات الفلسطيني “معطى” 15 عملًا مقاوما بالضفة، أبرزها 6 عمليات إطلاق نار وإسقاط طائرة استطلاع، والتصدي لاعتداءات المستوطنين، أدت لإصابة مستوطن وجندي إسرائيلي.

واشتبك المقاومون مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر في أريحا، وأسقطوا طائرة استطلاع، ما أدى لإصابة جندي إسرائيلي، كما أطلق المقاومون النار على حاجز الـDCO في المدينة.

واستشهد فجر اليوم الاثنين، ثلة من أبطال كتائب القسام في أريحا في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عقبة جبر، وهم رأفت وائل عويضات 21 عاماً، وشقيقه إبراهيم 28 عاماً، ومالك عوني لافي 22 عاماً، وأدهم مجدي عويضات 22 عاماً، وثائر عويضات 22 عاماً.

واندلعت مواجهات في 5 نقاط، شهدتها مناطق رام الله وأريحا وبيت لحم والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وتصاعدت عمليات مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة في شهر يناير من العام الجديد 2023.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني “معطى” خلال تقريره الدوري، (1448) عملاً مقاوماً خلال يناير الماضي، أدت لمقتل (7) إسرائيليين، وإصابة (48) آخرين بجراح مختلفة، فيما استشهد (35) فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.

ووثق المركز (159) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، نفذت (55، 53) عملية منها ي جنين ونابلس على التوالي.