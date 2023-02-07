ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في سوريا وتركيا

ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين في مخيمات الشتات بسوريا، إلى 22، جراء الزلزال الذي ضرب البلاد فجر الإثنين، فيما تم التعرف على حالة وفاة وفقدان عائلتين تحت الأنقاض في تركيا.

وبين سفير دولة فلسطين لدى سوريا، سمير الرفاع، أنه تم انتشال 13 جثة جديدة من مخيم الرمل، و5 من محافظة جبلة، و3 من حلب.

ولفت إلى وجود صعوبات في عمليات الإنقاذ بسبب الأحوال الجوية الصعبة، وصعوبة دخول الآليات إلى أزقة مخيم الرمل، مشيرًا إلى أنه كان قد جرى صباح اليوم انتشال جثامين ثلاثة أطفال من تحت الأنقاض، بينهم شقيقان، في مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب، جراء انهيار جدار.

وأوضح أن ثلاث مخيمات فلسطينية تقع ضمن دائرة الزلزال، وهي: مخيم الرمل في اللاذقية، ومخيم النيرب، ومخيم حندرات في حلب، إضافة إلى تجمعات فلسطينية متفرقة في المحافظات الشمالية بسوريا.

ولفت الرفاعي إلى أن فِرَق الهلال الأحمر الفلسطيني توجهت إلى مخيم الرمل، للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإسعاف.

وأكد أن سفارة دولة فلسطين تتابع عن كثب التطورات الخاصة بالزلزال، وأوفدت طواقمها إلى المخيمات المتضررة، وأنها تجري اتصالاتها للإطمئنان على اللاجئين الفلسطينيين في مختلف المدن التي تعرضت للزلزال.

وفي شمال سوريا، أفاد سفير فلسطين لدى تركيا فايد مصطفى بوفاة المواطن سليمان محمد أبو صهيب، كما أن عائلته ما تزال تحت الأنقاض في الشمال السوري، وأن هناك عائلة فلسطينية تحت الأنقاض لا يعرف مصيرها، إضافة لعائلتين في عفرين وإدلب.