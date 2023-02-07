50 فلسطينيًا ضمن ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين، جراء الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، فجر أمس الإثنين، إلى 50 مواطنًا.

وبحسب سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، فإنه تم انتشال 19 جثة للاجئين من سوريا، ما يرفع العدد هناك إلى 41، فيما تم انتشال 3 في تركيا ما يرفع العدد إلى 9.

وبين مصطفى في حديث لـ وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، أنه تم انتشال جثث، اللاجئ محمد صالح الأبطح، وزوجته، وابنته، واثنين من أحفاده من سلقين بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، واللاجئ إسماعيل عبد الرازق موسى وأطفاله الثلاثة، واللاجئ عبد الله عارف أحمد وزوجته وأطفاله الأربعة في منطقة جنديرس شمال حلب، واللاجئ يوسف سليمان غازي وزوجته وابنتيه في المنطقة نفسها.

وكان قد جرى أمس انتشال 13 جثة من مخيم الرمل، و5 في محافظة جبلة، و3 في حلب، وآخر من منطقة جنديرس.

وتقع ثلاثة مخيمات فلسطينية ضمن دائرة الزلزال، وهي: مخيم الرمل في اللاذقية، ومخيم النيرب، ومخيم حندرات في حلب، إضافة إلى تجمعات فلسطينية متفرقة في المحافظات الشمالية بسوريا.

وأفاد بانتشال جثة المواطن محمد وليد أبو كاشف وابنه وابنته في منطقة غازي عنتاب جنوب تركيا، ما يرفع ضحايا الزلزال من أبناء شعبنا في تركيا إلى 9.

وكان المواطن عبد الكريم أبو جلهوم وعائلته المكونة من 6 أفراد توفوا جراء الزلزال، وهم من قطاع غزة، ويقيمون في انطاكيا التركية.