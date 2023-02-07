أجهزة السلطة تواصل اعتقال عشرات الطلبة والأسرى المحررين بالضفة

تواصل أجهزة السلطة بالضفة الغربية انتهاكاتها واعتقالاتها بحق المواطنين على خلفية سياسية، تطال طلبة وأسرى محررين.

واعتقلت أجهزة السلطة، الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق عمار ياسر حماد من مكان عمله أمس، والأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق فيصل حسن العروج بعد استدعائه للمقابلة.

وتعتقل أجهزة السلطة المهندس ومرشح قائمة "كرميون" عبد الله رصرص لليوم الـ4 على التوالي، والشاب أحمد أبو دية لليوم الـ4 على التوالي، والشاب إبراهيم شوخة وعضو مؤتمر مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت إبراهيم بني عودة لليوم الـ5 على التوالي، والأسير المحرر محمد الشخشير والشاب فادي أبو غربية لليوم الـ6 على التوالي.

وتختطف أجهزة السلطة كلا من إبراهيم عياش، وهاشم حميدان، والأسير المحرر والطالب في جامعة القدس حمزة عطعوط، والأسير المحرر الجريح محيي الدين عبد الحق لليوم الـ6 على التوالي، والشاب محمد عزيزي لليوم الـ7 على التوالي، والمحامي ضرغام سماعنة لليوم الـ8 على التوالي، والأسير المحرر موسى الخطيب لليوم الـ8 على التوالي.

ولا تزال أجهزة السلطة تعتقل الشاب حذيفة نضال قزمار والأسير المحرر علاء جلبوش لليوم الـ8 على التوالي، والأسـ ـير المحرر قسام موسى حلايقة والطالب في جامعة النجاح عبد الله عبيد لليوم الـ9 على التوالي، والشاب قيس شلالدة من بلدة سعير لليوم الـ12 على التوالي.

ويخوض المعتقل السياسي محمد إبراهيم شلالدة إضرابا عن الطعام منذ اعتقاله لليوم الـ14 على التوالي، كما تواصل أجهزة السلطة اعتقال الأسير المحرر أشرف عواد والأسير المحرر يوسف سرور لليوم الـ16 على التوالي، والشاب جهـاد الشامي لليوم الـ19 على التوالي، والشاب إيهاب عطياني من قرية عنزة، لليوم الـ29 على التوالي.

كما تواصل أجهزة السلطة اعتقال الأسير المحرر نادر لطفي مساد والشاب إيهاب نادر هندي من بلدة برقين لليوم الـ44 على التوالي، والمطارد موسى عطا الله لليوم الـ49 على التوالي، والجريح المحرر محمد يحيى صالح لليوم الـ57 على التوالي، تعرض خلالها للتعذيب الشديد.

ولليوم الـ142 على التوالي، تعتقل أجهزة السلطة المطارد مصعب اشتية وعميد طبيلة، وتواصل اعتقال الشاب محمد علاوي لليوم الـ 164 يوماً على التوالي.