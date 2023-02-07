في غزة.. توقعات المنخفض الجوي وموعد انحساره 

قال الراصد الجوي قصي حلايقة، إن تأثير المنخفض الجوي العميق سيزداد خلال اليوم الثلاثاء، وذلك نتيجة وصول كتلة هوائية أكثر برودة، حيث يتمركز المنخفض شمال الأراضي السورية.

وأوضح في اتصال هاتفي مع (الرسالة نت)، أن انخفاضا آخر يطرأ على درجات الحرارة، ويكون الطقس شديد البرودة، وتهطل الأمطار الغزيرة في معظم المناطق، مترافقة بعواصف رعدية وهطول لزخات من البَرَد، وتهب رياح قوية تصل سرعتها إلى 80 كم/ ساعة أحياناً.

وذكر أن الفرصة تكون مهيأة لسقوط ثلوج خفيفة، فجراً وصباحاً، فوق قمم الجبال العالية التي يبلغ ارتفاعها 950 مترا فأكثر، ثم تعود احتمالية تساقط الثلوج الخفيفة بعد منتصف الليل إلى القمم حتى ارتفاع 900 متر.

وعن نصيب قطاع غزة من المنخفض الجوي، أكد حلايقة استمرار تعرض مناطق شمال قطاع غزة وأجزاء من المحافظة الوسطى لسقوط أمطار، بينما تعاني مناطق جنوب القطاع من قلة سقوط الأمطار منذ بداية المنخفض.

واستدرك قائلًا: "من المتوقع انتشار السحب الماطرة تدريجيًا، خلال مساء اليوم ونهار الغد، لتشمل كافة محافظات القطاع، ويتواصل التحذير من خطر ارتفاع منسوب مياه البحر."

وأشار إلى أن الطقس سيكون غدًا الأربعاء، غائمًا وماطرًا وشديد البرودة، وتكون الهطولات غزيرة أحيانًا ومصحوبة بزخات متكررة من البَرَد.

وبيّن أن زخات من الثلوج ستسقط فوق القمم الجبلية العالية حتى ارتفاع 900 متر، خاصة خلال ساعات الفجر والصباح، وقد تتراكم لبضعة سنتيمترات فوق المناطق الأكثر ارتفاعاً، وفي ساعات المساء والليل تتراجع حدة الهطولات وتصبح متفرقة، وتتراجع سرعة الرياح.