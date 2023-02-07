جامعة القصيم بالسعودية تعلن عن آلية التسجيل في الكلية التطبيقية، تساءل العديد من الأفراد في السعودية عن حقيقة فتح باب التقديم على برامج الكلية التطبيقية عن بُعد في جامعة القصيم.

وتصدر اسم جامعة القصيم في السعودية، محركات البحث جوجل بعد الإعلان عن فتح باب التقديم على برامج الكلية التطبيقية عن بعد.

جامعة القصيم

كشفت جامعة القصيم السعودية عن فتح باب التقديم على برامج الكلية التطبيقية عن بُعد في أربعة برامج مرخصة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، بدايةً من يوم الأربعاء الموافق 8 فبراير 2023م.

وجاءت البرامج على النحو الآتي: إدارة سلاسل الإمداد والعمليات اللوجستية، والتسويق الرقمي، والتسويق والمبيعات، والمحاسبة العامة.

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التقديم عن بُعد جامعة القصيم

يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأربعاء بتاريخ 1444/07/17هـ الموافق 2023/02/08م وينتهي التقديم يوم الإثنين بتاريخ 1444/07/29هـ الموافق 2023/02/20م، "اضغط هنا".

وكانت كلية الصيدلة بالمقر الرئيس بجامعة القصيم حصلت على التجديد الكامل للاعتماد الدولي من مجلس اعتماد التعليم الصيدلاني بالولايات المتحدة الأمريكية ACPE لمدة 6 سنوات حتى 2029م.

السجل المهاري

الجدير ذكره أن جامعة القصيم أوضحت في وقت سابق السجل المهاري، الذي تقدمه لطلبتها من خلال وثيقة معتمدة ترصد المهارات الشخصية والمهنية غير الأكاديمية التي اكتسبها الطلبة أثناء مرحلة الدراسة الجامعية.

كما تدعم السيرة الذاتية للخريج للحصول على فرص وظيفية، والسجل المهاري وثيقة رسمية معتمدة من الجامعة ترصد وتوثق المهارات الشخصية والمهنية غير الأكاديمية خلال مرحلة الدراسة الجامعية.

أهمية السجل المهاري

إثبات موثق ومعتمد من الجامعة لمهارات الطالب/ة في المجالات غير الأكاديمية بدعم السيرة الذاتية للخريج والذي يساعد في تحسين الفرص الوظيفية للخريج.

* للجامعة

- زيادة التميز لمخرجات الجامعة.

- توثيق الأنشطة الطلابية.

- تطوير الحياة الجامعية.



* للخريج

- توثيق المهارات غير الأكاديمية المكتسبة.

- زيادة الفرص الوظيفية للخريجين.

- التحفيز على تطوير الذات خلال الحياة الجامعية.



* للمجتمع

- التأثيـر الإيجابـي نحـو المجتمـع مـن خــلال الأنشــطة المقدمــة أثنــاء المرحلــة الجامعيــة.

وتقدم الكلية التطبيقية بجامعة القصيم باقة متنوعة من برامج التعليم الإلكتروني في عدد من التخصصات الحيوية، في إدارة سلاسل الإمداد والعمليات اللوجستية، والتسويق الرقمي، والمحاسبة العامة، والتسويق والمبيعات.

يشار إلى أن جامعة القصيم حصلت على تراخيص تقديم برامج التعليم الإلكتروني "عن بُعد" من المركز الوطني للتعلم الإلكتروني.

وتستهدف الكلية التطبيقية بجامعة القصيم تزويد الطالب بالمهارات التطبيقية المطلوبة في سوق العمل بالإضافة لتهيئته للشهادات الاحترافية المهنية، مع التركيز على اللغة الإنجليزية التي تتطلبها قطاعات الأعمال.

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