الاحتلال يداهم بلدة العبيدية ببيت لحم والمستوطنون يعتدون على المواطنين في أريحا

داهمت قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، بلدة العبيدية شرق بيت لحم، فيما اعتدى مستوطنون على المواطنين في أريحا.

واقحمت قوة من جيش الاحتلال منطقة المزرع شرق البلدة، وحاصرت منزل علي ظاهر أبو سرحان، قبل ان تداهمه، وتقوم بعملية تفتيش دقيق داخله.

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت ذات المنزل قبل أيام، بعد محاصرته لعدة ساعات، واعتقلت 3 من افراد أبو سرحان.

وأحضرت قوات الاحتلال معها أحد أبناء العائلة الذي تم اعتقاله قبل أيام وأجرت عمليات تفتيش قبل انسحابها.

من ناحية أخرى، فقد اعتدى مستوطنون، على راعي أغنام أثناء رعيه قرب تجمع عرب المليحات، في منطقة المعرجات غرب أريحا.

وهاجم عدد من المستوطنين المسلحين المواطن علي محمد مليحات أثناء رعيه الأغنام في الأراضي الرعوية قرب منطقة عرب المليحات، واعتدَوا عليه بالضرب بالعصي.