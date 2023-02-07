النائب زعارير يدعو شعبنا للحشد في الأقصى وتفويت الفرصة على الاحتلال لتنفيذ مخططاته

دعا النائب باسم زعارير أبناء شعبنا لتفويت الفرصة على الاحتلال لتنفيذ مخططاته العنصرية الهادفة لتهويد المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا، وصولا لهدمه وإقامة الهيكل المزعوم.

وقال النائب زعارير إنه وفي ظل تسارع الأحداث وتراكمها في المنطقة خاصة انشغال العالم بالحدث الأهم زلزال تركيا وسوريا والحرب الدائرة في اوكرانيا؛ فإن محاولات الاحتلال مستمرة لتصعيد اقتحامات المسجد الأقصى.

وأشار إلى أن الدعوات لمضاعفة اقتحامات المستوطنين محاولة من المتطرف وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير لإثبات قدراته وجدارته في تنفيذ مخططاته ومواصلة اقتحاماته والمستوطنين للمسجد الاقصى المبارك.

وأضاف: "على شعبنا ان ينتبه جيدًا وبشكل مستمر لتفويت الفرصة على هؤلاء وإفشال مخططاتهم العنصرية وهذا لا يكون إلا بحشود المصلين والمعتكفين الذين يؤمون المسجد في كل صلاة، خاصة أن شرطة الاحتلال ومستوطنيه يتحينون فرصة غياب المصلين عن المسجد".

وأكد أنه لا بد من دعوة كل من يستطيع الوصول إليه أن يشد الرحال للصلاة والاعتكاف، فذلك عليه أجر عظيم وشرف الدفاع عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وتتواصل الدعوات المقدسية للحشد والرباط الواسع في المسجد الأقصى، لإفشال كل مخططات الاحتلال في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، وتقسيمه زمانيًّا ومكانياً.



وشددت الدعوات على ضرورة تكثيف الرباط والحشد في الأقصى خلال وقتي الضحى والظهر، لإفشال مخططات المستوطنين واقتحاماتهم للمسجد المبارك.



وأكدت على أهمية تلبية نداء الأقصى تزامناً مع تصاعد وتيرة اقتحامات المستوطنين، وتجرؤهم على أداء طقوسٍ تلمودية غير مسبوقة داخل باحاته.



واقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وأدوا طقوساً تلمودية.



وتقتحم جماعات المستوطنين الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، وتزداد الاقتحامات خلال فترة الأعياد اليهودية.