شبان يستهدفون مركبات مستوطنين في نابلس والاحتلال يحكم بسجن طفل من بلاطة

تمكن الشباب الثائر مساء اليوم الثلاثاء من رشق مركبات المستوطنين بالحجارة في بلدة حوارة جنوب نابلس.

ورغم الأمطار والأجواء الباردة، ألحق الشبان أضراراً في مركبات المستوطنين.

سجلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال 24 ساعة، 18 عملاً مقاوماً، من ضمنها 7 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، واندلاع مواجهات في 9 نقاط.

في غضون ذلك، أصدرت محكمة إسرائيلية حكماً بالسجن الفعلي وغرامة مالية بحق الطفل الأسير عمر قطاوي 16 عاماً من مخيم بلاطة في نابلس.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن محكمة الاحتلال قضت بسجن الطفل قطاوي مدة 7 أشهر وغرامة مالية 2000 شيقل.

واعتقل قطاوي في 22/11/2022 بعد مداهمة منزل عائلته في مخيم بلاطة بنابلس.

وقطاوى طالب في المرحلة الثانوية، ويدرس في مدرسة ‏قدري طوقان الثانوية للبنين.

والأسير قطاوي، رفيق الشهيد مهدي الحشاش الذي ارتقى في 9/11/2022، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها قبر يوسف، شرق مدينة نابلس.

والشهيد حشاش من مقاتلي كتيبة "بلاطة"، التي نفذت عدة عمليات إطلاق نار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحام نابلس.

ويعتقل الاحتلال أكثر من 160 طفلا فلسطينياً في سجونه، يتعرضون للتنكيل والضرب والإهانة.

واقتحمت قوات القمع التابعة لسجون الاحتلال غرف الأسرى الأطفال في سجن الدامون، وسحبت مقتنياتهم الخاصة، وفرضت عقوبات جماعية عليهم، منها حرمانهم من الزيارات، وحولت غرفهم لزنازين مغلقة، في ظل البرد القارس.