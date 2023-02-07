فيديو الأهداف: الهلال السعودي يصنع التاريخ ويتأهل لنهائي مونديال الأندية

قاد الثنائي سالم الدوسري وفييتو فريق الهلال السعودي لصناعة التاريخ بالفوز الرائع على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3_2، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب طنجة الكبير، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية في المغرب.

وجاءت ثلاثية فريق الهلال بشباك فلامنجو البرازيلي، بواسطة سالم الدوسري ( ركلتي جزاء) بالدقيقتين 4 و45+9 ولوسيانو فييتو بالدقيقة 70، في حين سجل هدفي فلامنجو بيدرو بالدقيقتين 20 و90+1.

ليتأهل فريق الهلال السعودي للمباراة النهائية لمونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه وذلك بمشاركته الثالثة بالبطولة، ويضرب موعدا مع الفائز من مواجهة الغد التي تجمع ريال مدريد الإسباني والأهلي المصري.