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فيديو الأهداف: الهلال السعودي يصنع التاريخ ويتأهل لنهائي مونديال الأندية

فيديو أهداف الهلال السعودي وفلامينجو البرازيلي
فيديو أهداف الهلال السعودي وفلامينجو البرازيلي

الرسالة نت

قاد الثنائي سالم الدوسري وفييتو فريق الهلال السعودي لصناعة التاريخ بالفوز الرائع على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3_2، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب طنجة الكبير، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية في المغرب.

وجاءت ثلاثية فريق الهلال بشباك فلامنجو البرازيلي، بواسطة سالم الدوسري ( ركلتي جزاء) بالدقيقتين 4 و45+9 ولوسيانو فييتو بالدقيقة 70، في حين سجل هدفي فلامنجو بيدرو بالدقيقتين 20 و90+1.

ليتأهل فريق الهلال السعودي للمباراة النهائية لمونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه وذلك بمشاركته الثالثة بالبطولة، ويضرب موعدا مع الفائز من مواجهة الغد التي تجمع ريال مدريد الإسباني والأهلي المصري.

 

 

 

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