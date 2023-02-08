الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الرابع

أكدت مؤسسة "مهجة القدس"، اليوم الأربعاء، أن الأسير القيادي في حركة "الجهاد" الإسلامي خضر عدنان، مازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الرابع على التوالي، رفضًا لاعتقاله التعسفي.

وأفاد الأسير عدنان في رسالة وصلت "مهجة القدس"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلته فجر الأحد الماضي 05/02/2023م بعد مداهمة منزله، وبعد ذلك نقلوه إلى سجن مجدو، وهناك رفض الدخول إلى الغرف في قسم 10 والذي هو يعد "معبار"، بسبب أنه لا يريد أن يدخل غرف فيها من يأكلون وهو مضرب عن الطعام، وبعدها أعادوه إلى زنازين معتقل الجلمة، موضحًا أن إضرابه عن الطعام بدأ من المنزل.

يذكر أن الأسير عدنان ولد بتاريخ 24/03/1978م، وهو متزوج ولديه تسعة أبناء، واعتقل سابقًا في سجون الاحتلال ثلاثة عشر اعتقالًا أمضى خلالها في الأسر نحو 8 سنوات على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي، وهو مفجر معركة الإرادة، معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بدون توجيه اتهام، وحقق انتصارًا نوعيًا في ثلاث إضرابات سابقة خاضها في الأسر وتكللت برضوخ الاحتلال لمطلبه في الحرية.