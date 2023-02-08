رابط بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد و ليدز يونايتد والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي، يتساءل محبي الرياضة عن رابط بث مباشر مواجهة مباراة مانشستر يونايتد و ليدز يونايتد.

ويدخل مانشستر يونايتد المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 42 نقطة، بينما يوجد ليذر في المركز الـ 17 برصيد 18 نقطة بجدول ترتيب البريميرليج.

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مباراة مانشستر يونايتد و ليدز يونايتد

يلتقي مانشستر يونايتد بنظيره ليدز يونايتد، الليلة، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم.

ومن المتوقع أن يدفع إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد بالتشكيلة التالية دي خيا، دالوت ، فاران ، مارتينيز ، شاو ؛ فرنانديز ، فريد، سابيتسر، راشفورد، فيخهورست وسانشو.

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تردد قناة Aea 2023

قمر نايل سات

- 11636

-11638

-11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:12383.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد: 12418

تردد قناة AEA المفتوحة

قمر نايل سات

11636

11638

11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.

- Sport TV2 Portugal

- Sport Klub 1 Serbia

- Sport Klub 1 HD Slovenija

- Sport Klub 1HD Croatia

- Diema Sport 2 HD

- beIN Sports HD 1 English

- SuperSport HD 2 alb

- Match Football 2

- Sport TV5 Portugal

- Foot+ Multisports 5

- Nova Sport 2 CZECH

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