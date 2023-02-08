بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان و مارسيليا والقنوات الناقلة في كأس فرنسا، يتساءل محبي الرياضة عن رابط بث مباشر مواجهة مباراة باريس سان جيرمان و مارسيليا.

وشهدت تدريبات باريس جيرمان الفرنسي لمواجهة نظيره فريق مارسيليا، وجود الثنائي سيرجيو راموس ونيمار دا سيلفا، وجاهزيتهما لمواجهة مارسيليا.

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مباراة باريس سان جيرمان و مارسيليا

يصطدم باريس سان جيرمان بنظيره مارسيليا في كلاسيكو فرنسي من العيار الثقيل، ضمن منافسات الدور ذاته من كأس فرنسا.

وذلك في تمام الساعة 10:10 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 11:10 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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تردد قناة Aea 2023

قمر نايل سات

- 11636

-11638

-11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:12383.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد: 12418

تردد قناة AEA المفتوحة

قمر نايل سات

11636

11638

11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.

- Sport TV2 Portugal

- Sport Klub 1 Serbia

- Sport Klub 1 HD Slovenija

- Sport Klub 1HD Croatia

- Diema Sport 2 HD

- beIN Sports HD 1 English

- SuperSport HD 2 alb

- Match Football 2

- Sport TV5 Portugal

- Foot+ Multisports 5

- Nova Sport 2 CZECH

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