المسار البديل: تجميد اتفاقية التوأمة بين برشلونة والاحتلال خطوة بالاتجاه الصحيح

أعربت حركة المسار الفلسطيني الثوري البديل عن تقديرها لكل المُنظّمات النقابيّة ولجان المقاطعة والقوى الحزبية الصديقة التي شاركت في الحملة الشعبية من أجل إلغاء ما يسمى "اتفاقية التوأمة بين مدينة برشلونة وبلدية تل أبيب".

واعتبرت الحركة أن "نضالات شعبنا ومواقف المواطنين والمواطنات في برشلونة صنعت اليوم إنجازاً مهماً في مواجهة الحكومة الصهيونيّة وقوى التطبيع في المنطق".

وقالت الرفيقة خالدية أبو بكرة عضو الهيئة التنفيذية للحركة في مقابلة خاصّة مع الموقع الإعلامي :"إن بلدية برشلونة قدَّمت اليوم نموذجاً هاماً حين استجابت لطلب الحملة الشعبية، وباعتبارها أول بلدية كبرى تجمد اتفاقية التوأمة مع بلدية تل أبيب".

وأكدت أن حركة المسار الثوري البديل "تُثمن هذه الخطوة وتعتبرها نصراً جديداً لشعبنا ومقاومته في الوطن والشتات، وإنجازاً لحركة التضامن مع الشعب الفلسطيني وخطوة سياسية في الاتجاه الصحيح".

وأكدت أبو بكرة بالقول "ما جرى اليوم في برشلونة يشكل صفعة قوية للدول العربية التي تسعى للتطبيع مع كيان العدو في وقت نرى فيها مثل هذه التحركات الشعبية الداعمة للشعب الفلسطيني في اسبانيا وأوروبا".

ودعت أبو بكرة "إلى أوسع مشاركة شعبية في المظاهرة التي دعت لها حركة المسار الثوري البديل يوم السبت المقبل 11 فبراير شباط في مدريد لمواجهة الجرائم الصهيونية وتعزيز حركة المقاطعة الشعبية والدولية لكيان الاستعمار الصهيوني في كل فلسطين المحتلة".

وكانت رئيسة بلدية برشلونة، آدا كولاو، قد أعلنت اليوم عن "تجميد العلاقات وإلغاء اتفاقية التوأمة مع بلدية تل أبيب التابعة للاحتلال، القرار الذي طالب به نحو 5 الآف من المواطنين في برشلونة ودعمته العديد من النقابات العمالية وقوى وأحزاب اليسار في البلاد.