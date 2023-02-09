طالع أسعار العملات في مصر اليوم الخميس في السوق السوداء، يتساءل العديد من الأفراد في مصر عن أسعار العملات في السوق السوداء.

وشهد سعر صرف الدولار الأمريكي في مصر اليوم الخميس 09 فبراير 2023، استقراراً ملحوظاً في بداية التعاملات اليومية، حيث وصل سعره إلى 30.33 جنيه مصري.

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أسعار العملات في مصر

وجاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي بالمصري: سجل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري 99.19 جنيها.

سعر الدولار الكندي في مصر: وصل سعر صرف الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم إلى 22.60 جنيها.

سعر اليورو اليوم في مصر الان: وصل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري اليوم إلى 32.61 جنيها.

سعر الدولار الاسترالي في مصر: وصل سعر صرف الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم إلى 21.13 جنيها.

سعر الاسترليني اليوم في مصر: سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم أمام الجنيه المصري 36.72 جنيها.

🌧️ #حالة_الطقس اليوم الخميس: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف وشديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على معظم المناطق حتى ساعات الظهيرة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) February 9, 2023

سعر الريال السعودي اليوم في مصر: سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 8.09 جنيها.

سعر الدينار الأردني اليوم في مصر: سجل سعر صرف الدينار الأردني اليوم أمام الجنيه المصري 42.81 جنيها.

سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري: سجل سعر صرف الريال القطري اليوم أمام الجنيه المصري 8.34 جنيها.

سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري: سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري 8.27 جنيها.

سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري: سجل سعر صرف الريال العماني اليوم أمام الجنيه المصري 78.89.

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