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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
73 مهمة لأطقم الدفاع المدني في قطاع غزة منذ بداية المنخفض الجوي
09 فبراير 2023 . الساعة: 09:10 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/277429
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