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الاحتلال يعتقل مواطنًا ويستدعي اثنين آخرين من بيت لحم

الرسالة نت-الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر اليوم الخميس، مواطنا، وسلمت آخرين بلاغات لمراجعة مخابراتها.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد الكامل من منطقة شارع الصف وسط بيت لحم، بعد دهم منزله وتفتيشه.

وأضافت أنه تم تسليم بلاغين لمواطنين اثنين، هما: حسن نواورة من منطقة جبل النواورة، وعمار خالد عياد من منطقة قصر الهوى ببيت لحم، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

كما داهمت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها، وعُرِف من بينها: منزل الأسير المحرر عيد الكامل، والأشقاء مؤيد وزاهرة، وحسن وحسين.

 

وكالة وفا

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