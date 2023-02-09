إليك تفاصيل كيفية حدوث الزلزال، تصدرت محركات البحث جوجل خلال الآونة الأخيرة، اسم زلزال تركيا وسوريا وتساءل العديد من الأفراد عن سبب حدوث الزلزال.

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كيف يحدث الزلزال

قال الباحث بالمعهد الفلكي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أيمن عبيد إن الزلزال هو الاهتزاز الخفيف إلى العنيف للأرض ناتج عن الحركة المفاجئة للمواد الصخرية تحت سطح الأرض.

وأضاف عبيد أن الزلازل تنشأ في حدود الصفائح التكتونية، حيث ينصب مركز الزلزال على نقطة داخل الأرض حيث يبدأ الزلزال، وتسمى أحيانًا "مركز الزلزال"، وهي توجد مباشرة فوق البؤرة مركز الزلزال.

وتحدث الزلازل نتيجة الانزلاق المفاجئ في الصدوع حيث تتحرك الصفائح التكتونية ببطء، (الحركات الكبرى لغلاف الأرض الصخري)، لكنها تعلق عند حوافها بسبب الاحتكاك.

وعندما يتغلب الضغط على الحافة بسبب الاحتكاك، يحدث زلزال يطلق طاقة هائلة في هيئة موجات تنتقل عبر قشرة الأرض وتسبب الاهتزاز الذي نشعر به.

وأن أجزاء من الصدوع قد تتكيف مع حركات الصفائح التكتونية عن طريق "الزحف" المستمر مما يؤدي إلى العديد من الصدمات الصغيرة وبعض الهزات الأرضية المعتدلة.

وفي المناطق الأخرى التي لا يكون فيها الزحف ثابتًا، يمكن أن يتراكم الإجهاد لمئات السنين، مما ينتج عنه زلازل كبيرة عندما تنطلق أخيرًا وينتج عنها أضرار كبرى ومنها زلزال تركيا وسوريا أخيرًا.

أنواع الزلزال

يتم تصنيف الزلزال حسب أسباب حدوثها وهناك نوعان من الزلازل تحدث لأسباب طبيعية:

الزلازل التكتونية: تنتج الزلازل التكتونية عن طريق الحركة المفاجئة على طول الصدوع وحدود الصفائح.

الزلازل البركانية: هي الزلازل الناجمة عن ارتفاع الحمم البركانية أو الصهارة تحت البراكين النشطة وتسمى الزلازل البركانية.

الزلازل بسبب النشاط البشري: يكون تأثيرها عامة محدود، بسبب عمليات الحفر والتكسير الهيدروليكي والتي تتم بغرض استخراج كميات كبيرة من الوقود الأحفوري أو غمر الصخور المتصدعة بالسوائل.

كما ان مشروعات استغلال الطاقة الحرارية الجوفية وكلها تؤدي إلى الإخلال بتوازن القوى الضاغطة على القشرة الأرضية ومن ثم زيادة وتيرة الزلازل، أحد هذه الزلزال هو الزلزال الذي هز تركيا وسوريا

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