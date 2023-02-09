تعرف على حكم قضاء دين رمضان 2023؟، يتساءل عدد كبير من المواطنين في مختلف الدول الإسلامية والعربية عن " هل يجوز صيام الدين قبل رمضان بيوم أو أسبوع؟

يعتبر صيام القضاء فرض على كل مسلم بالغ عاقل راشد أفطر أيام من شهر رمضان، ولكن لا يشترط عليه الصيام بشكل متتالي.

ومن الممكن إن يتم القضاء في أيام متفرقة من الأشهر الهجرية، ولكن إن لم يتم الصيام القضاء يوجد حالات أخرى مثل اطعام ستين مسكين وهكذا.

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حكم الصيام في شهر رجب

تعدّدت آراء العلماء في حكم الصيام في شهر رجب، فذهب فريق من أهل العلم لاستحباب الصيام فيه لِسَبَبيْن؛ الأوّل بسبب فضل الصيام وأجره بشكلٍ عام.

والثاني بسبب فضل صيام الأشهر الحُرم ورجب منها، وكذلك ما ورد في فضل صيام رجب، فقد جاء في السنة النبوية عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنّ أسامة بن زيد -رضي الله عنه- قال: (يا رسولَ اللَّهِ! لم أرك تَصومُ شَهْرًا منَ الشُّهورِ ما تصومُ من شعبانَ؟!

قالَ: ذلِكَ شَهْرٌ يَغفُلُ النَّاسُ عنهُ بينَ رجبٍ ورمضانَ، وَهوَ شَهْرٌ تُرفَعُ فيهِ الأعمالُ إلى ربِّ العالمينَ، فأحبُّ أن يُرفَعَ عمَلي وأَنا صائمٌ)، فاستدلّوا من هذا الحديث على استحباب صيام رجب، فكما أنّ صيام شعبان مستحبّ فكذلك صيامه.

أمّا الفريق الذي ذهب إلى كراهة صيام رجب فمنهم ابن عمر -رضي الله عنهما-، والحنابلة كذلك كرهوا إفراد رجب بالصيام، وقالوا بعدم الكراهة إذا أُفطِر يوماً فيه، أمّا صيام بعض أيام شهر رجب فذلك مُستحبّ بسبب ما ورد من فضل الصيام بالأشهر الحُرُم.

أما كراهة الصيام في رجب التي وردت عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-؛ فهي تخصيص الصائم لهذا الشهر من السنة بالصيام، وذلك لعدم ورود دليلٍ عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- على فضل صيام شهر رجب بشكلٍ خاص.

هل يجوز صيام الدين قبل رمضان

الإجابة الصحيحة هي: قال الفقهاء أنه لا يجوز صيام قضاء قبل يوم أو يومين من شهر رمضان، وحيث قال الرسول صلي الله عليه ولسم:( لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا ان يكون رجل كان يصوم صوماً فليصمه).

كيف يقضي المسلم ما فاته من صيام

ذهب جمهور العلماء إلى أنه إذا تأخر المسلم في قضاء أيام الصيام إلى ما بعد رمضان التالي ، فإنه مع صيام يوم عوضاً عن الفائت ، يجب أيضاً دفع الفدية عن كل صيام. اليوم الذي أخره بعد رمضان التالي.

إذا تأخر المسلم حتى يمر في رمضانين التاليين ، فعليه أن يدفع ضعف رسوم الفديو (فديتان) عن كل يوم تأخير ، وهكذا.

والدليل على ذلك أن أبي هريرة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم جميعاً كان لهم هذا الرأي.رأى المرجع الشرعي للإمام أبو حنيفة أنه مهما طال انتظار المرء لقضاء صيامه.

فإنه لا يتعين عليه دفع رسوم الفدية. وشهادته آية القرآن (2: 185) المذكورة سابقاً. وتنص هذه الآية على أنه لا لتعويض لتفويت يوم من الصيام (بعذر مقبول) إلا صيام يوم مكانه.

حقيقة الأمر أنه لا يوجد نص موثوق من (القرآن أو ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم) يدعم الادعاء بوجوب دفع فدية إذا تأخر قضاء الصيام أكثر من عام.

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