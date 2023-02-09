تعرف على تفاصيل حادثة قطار الحرمين السريع بجدة، أعلنت الشركة المشغلة لقطار الحرمين السريع، أمس، عن وقوع حادث مروري داخل حرم سكة القطار عند نحو الساعة الثانية فجرا بالتوقيت المحلي للسعودية.

حادثة قطار الحرمين السريع

وأوضحت شركة مشروع القطار السعودي الإسباني أن الحادث قد وقع عند تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بمحافظة جدة، نتيجة سقوط إحدى المركبات داخل حرم السكة واحتراقها.

وأكدت الشركة في بيان لها أنه لم ينتج عن الحادث وفيات، حيث تم تفعيل خطة الطوارئ والتواصل مع الجهات المعنية ونقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة.

وضح البيان أنه "تم الانتهاء من حصر الأضرار ومباشرة العمل على إصلاحها، ولن يكون لذلك أي تأثير على حركة القطارات وجدول الرحلات".

تجدر الإشارة إلى أن "قطار الحرمين السريع"، يربط بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في رحلة مدتها 120 دقيقة فقط مرورًا بمحافظة جدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية بطول 450 كم، وبطاقة استيعابية تبلغ 60 مليون مسافر سنويًا.

شروط موسم الحج والعمرة

أعلن وزير الحج والعمرة في السعودية، أمس الإثنين، عن عودة أعداد الحجاج لموسم حج العام 1444هـ، لما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

وقال إن الحج سيكون دون شروط أو محددات عمرية، وسيتم خفض رسوم التأمين الشامل للمعتمر إلى 88 ريالا، ورسم تأمين الحاج إلى 29 ريالًا.

وأشار إلى حرص وزارة الحج والعمرة على تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بشكل مستمر وتحسين تجربتهم على مدار الرحلة.

ولأجل ذلك خفضت الوزارة قيمة قسط التأمين الشامل للمعتمرين من 235 ريالاً للمعتمر إلى 88 ريالا بنسبة خفض 63%.

وكذلك تخفيض تأمين الحجاج من 109 ريالات إلى 29 ريالا بنسبة 73%، وذلك حرصًا من المملكة على رفع جودة الخدمات وتسهيل الحصول عليها، وتيسير وصول الحجاج والمعتمرين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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وأوضح أنه بداية من هذا العالم الجاري تستطيع جميع بعثات الحج التعاقد مع أي شركة مرخصة داخل المملكة بعد أن كانت منذ عشرات السنين لكل بعثة من حول العالم عدد محصورة بشركات محددة لا يمكن التعاقد مع غيرها.

وكشف عن عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، دون قيود على العُمر، وعن بدء العمل على تجهيز أكثر من 20 معرضًا وأكثر من 100 موقع تاريخي.

لتوثيق سيرة النبي وأصحابه الكرام لإثراء رحلة الحجاج والمعتمرين.

وأوضح أن بإمكان حاملي تأشيرات العمرة التجوّل في كافة أنحاء المملكة، وبالمقابل يُسمح بحاملي كافة التأشيرات الأخرى بتأدية العُمرة.

علاوة على تمديد مدة تأشيرة العمرة من 30 يومًا إلى 90 يوما، بالإضافة إلى إطلاق منصة نسك وإتاحة إصدار التأشيرة خلال أقل من 24 ساعة إلكترونيًا.

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