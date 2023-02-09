أجهزة السلطة تواصل ملاحقة الكتلة الإسلامية واعتقال عدد من الطلاب بجامعات الضفة

تواصل أجهزة أمن السلطة ملاحقة أبناء الكتلة الإسلامية وطلبة الجامعات في الضفة الغربية، وتعرقل أنشطتهم الطلابية، تزامناً مع حملة الاعتقالات السياسية التي طالت عدداً من الطلبة الجامعيين.

ويواصل وقائي السلطة في رام الله اعتقال عضو مؤتمر مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت إبراهيم بني عودة، وذلك لليوم السابع على التوالي.

وقبل يومين، اختطفت أجهزة السلطة الطالب في جامعة الخليل هيثم زهور، فيما مددت اعتقال الخريج من جامعة القدس الأسير المحرر حمزة عطوط لمدة 15 يوماً.

ورغم الظروف الباردة ووعود الإفراج، لا زالت أجهزة السلطة تواصل اعتقال الطالب في كلية الشريعة والقانون وممثل الحراك الطلابي عبد الله بشير، وذلك لليوم العاشر على التوالي.

ويواصل وقائي السلطة في محافظة قلقيلية اعتقال الطالب في جامعة النجاح عبد الله عبيد، وذلك لليوم الحادي عشر على التوالي.

وتأتي حملة السلطة ضد الكتلة الإسلامية وطلبة الجامعات، في إطار الانتهاكات التي تمارسها بحق المواطنين والنشطاء والأسرى المحررين والشخصيات الوطنية، وسط تجاهلٍ تام لكافة المناشدات الحقوقية والعائلية المطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.

حرية نيوز