إليك تفاصيل الجمع بين معاشين في 2023 والفئات المستفيدة منه، تصدرت محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية في مصر، كلمة الجمع بين المعاشات فما هي الحالات المستفيدة.

الجمع بين المعاشات

أعلنت وزارة الداخلية في مصر عن الشروط والفئات المستفيدة والمتاح لها الاستفادة من الخدمة المقدمة من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات.

الجمع بين معاشين يمكن في حالة الجمع بين معاش العمل أو المهنة بمستحق، على أن يتم ذلك في حدود الحد الأدنى للمعاش.

روابط ذات صلة:تعرف على حكم قضاء دين رمضان 2023؟

يمكن الجمع بين معاشين في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش بما لا يتجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر، بشرط لا يزيد إجمالي المعاش على 80% كحد أقصى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

المرأة الأرملة عن زوجها يمكنها الجمع بين معاشين، وهما معاش زوجها المتوفى ومعاشها المنتفع بنص القانون، كما أن لها الحق أيضا في الجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من عملها.

الجمع بين معاشين للرجل، حيث يمكن للرجل الأرمل الجمع بين معاشه عن زوجته ومعاشه المستحق، وذلك وفقًا للقانون، كما يمكنه أيضا الجمع بين معاشه عن زوجته، ودخل العمل الخاص به.

يستطيع الأبناء الجمع بين معاشين عن والديهم في حالة الاستحقاق، ويستطيع الفرد الجمع بين معاشين مستحقين عن شخص واحد دون حدود.

المستندات المطلوبة

تقديم بطاقة الرقم القومي، لتقديم طلب الجمع بين معاشين.

لاستكمال طلب الجمع بين معاشين، يجب توفر بطاقة الخدمات المتكاملة وتكون أولوية الاستحقاق بناءً على الترتيب الآتي:

المعاش المستحق عن النفس.

معاش المستحق عن الزوج أو عن الزوجة.

معاش المستحق عن الوالد أو عن الوالدة.

معاش المستحق عن الابن أو عن الابنة.

معاش المستحق عن الأخ أو عن الأخت.

الجمع بين المعاشات لذوي الهمم

يتيح لذوي الإعاقة الجمع بين معاشين أو بين الأجر الكامل والمعاش دون حد أقصى، وذلك وفقا لما أصدرته الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي منشورًا عام 2020.

وهناك شروط يستطيع من خلالها ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين وهي كالتالي:

الشخص المستحق يكون مصري الجنسية، أو من الأجانب ولكن بشرط المعاملة بالمثل.

يحصل المستحق على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تصدر عن وزارة التضامن الاجتماعي، ولكن بعد التحقق من تقرير الكشف الطبي الممكن المعتمد من وزارة الصحة.

يتمتع المواطن المستحق بتوافر الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة مع مراعاة أنه عند بحث شروط استحقاق الأخ أو الأخت.

وذلك للعجز لا يكتفي ببطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات عجزه عن الكسب، إذا يتعين إثبات العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي.

روابط ذات صلة:ما هو حكم صيام يوم 27 رجب الاسراء والمعراج