رابط بث مباشر مباراة الاتحاد والعدالة في دوري روشن السعودي، يلتقي الاتحاد اليوم أمام العدالة في إطار الجولة 16 من دوري روشن السعودي لموسم 2022-2023 على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”.

ويتواجد فريق البرتغالي نونو سانتو في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بفارق 3 نقاط عن النصر والشباب ثنائي الصدارة بينما يأتي العدالة في المركز الخامس عشر ولديه 9 نقاط.

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مباراة الاتحاد والعدالة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد والعدالة في تمام الساعة 08:30 مساءً بتوقيت السعودية.

ويحتل نادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد أربعة وثلاثون نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن نادي النصر المتصدر.

حيث أن المنافسة مشتعلة بين النصر والاتحاد والشباب على الصدارة، بينما يحتل نادي العدالة المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد تسعة نقاط فقط وبفارق أربعة نقاط عن نادي الخليج صاحب المركز الرابع عشر.

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تردد قناة Aea 2023

قمر نايل سات

- 11636

-11638

-11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:12383.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد: 12418

تردد قناة AEA المفتوحة

قمر نايل سات

11636

11638

11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.

- Sport TV2 Portugal

- Sport Klub 1 Serbia

- Sport Klub 1 HD Slovenija

- Sport Klub 1HD Croatia

- Diema Sport 2 HD

- beIN Sports HD 1 English

- SuperSport HD 2 alb

- Match Football 2

- Sport TV5 Portugal

- Foot+ Multisports 5

- Nova Sport 2 CZECH

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