رابط بث مباشر مباراة الاتحاد والعدالة في دوري روشن السعودي، يلتقي الاتحاد اليوم أمام العدالة في إطار الجولة 16 من دوري روشن السعودي لموسم 2022-2023 على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”.
ويتواجد فريق البرتغالي نونو سانتو في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بفارق 3 نقاط عن النصر والشباب ثنائي الصدارة بينما يأتي العدالة في المركز الخامس عشر ولديه 9 نقاط.
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مباراة الاتحاد والعدالة
ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد والعدالة في تمام الساعة 08:30 مساءً بتوقيت السعودية.
ويحتل نادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد أربعة وثلاثون نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن نادي النصر المتصدر.
حيث أن المنافسة مشتعلة بين النصر والاتحاد والشباب على الصدارة، بينما يحتل نادي العدالة المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد تسعة نقاط فقط وبفارق أربعة نقاط عن نادي الخليج صاحب المركز الرابع عشر.
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تردد قناة Aea 2023
قمر نايل سات
- 11636
-11638
-11639
معدل الترميز 27500
أفقي.
تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد:12383.
الاستقطاب: رأسي.
معدل الترميز: 27500.
معدل تصحيح الخطأ: 4/3.
تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: عمودي.
تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب أفقي.
تردد: 12418
تردد قناة AEA المفتوحة
قمر نايل سات
11636
11638
11639
معدل الترميز 27500
أفقي.
إليك تفاصيل الجمع بين معاشين في 2023 والفئات المستفيدة منه#الوحدة_النصر #النصر_الوحده #الهلال_ريال_مدريد #حرق_ون_بيس #كريستيانو_رونالدو #مصر #مفقودين_الاشخرة #سوريا_تستغيث #تركيا #تركيا_سوريا #يوم_الجمعة #يلا_يا_اهلي #الزمالك #الزمالك_بلوزدادhttps://t.co/dlaksdoLiV— الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) February 10, 2023
كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.
- Sport TV2 Portugal
- Sport Klub 1 Serbia
- Sport Klub 1 HD Slovenija
- Sport Klub 1HD Croatia
- Diema Sport 2 HD
- beIN Sports HD 1 English
- SuperSport HD 2 alb
- Match Football 2
- Sport TV5 Portugal
- Foot+ Multisports 5
- Nova Sport 2 CZECH
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