اندلاع مواجهات في بلدة الطور واستهداف حاجزين للاحتلال في جنين

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في القدس المحتلة، واستهدف مقاومون حاجزين للاحتلال في جنين بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الطور شرق القدس المحتلة، اندلعت على إثرها مواجهات ألقى خلالها الشبان الألعاب النارية صوب قوات الاحتلال.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل بلدة العيسوية، وفتشت مركبات المقدسيين ودققت في هوياتهم.

وشهدت بلدة العيسوية مواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة واعتقالها عددا من أقارب عائلة بطل عملية القدس حسين قراقع.

واستهدف مقاومون حاجز الجلمة العسكري شمال جنين بعبوة محلية الصنع، وألقوا عبوة أخرى صوب حاجز دوتان العسكري غرب المدينة.

وتصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث سجلت 174 عملاً مقاوماً، خلال الفترة ما بين 03-02-2023 حتى 09-02-2023.

ووفقا لمركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، فقد استشهد في هذه الفترة 7 فلسطينيين، فيما أصيب 4 إسرائيليين.

وتمكن الفلسطينيون من إسقاط طائرة استطلاع، وتحطيم 5 مركبات ومعدات عسكرية تابعة للاحتلال.

وتصدى المواطنون لـ15 اعتداء للمستوطنين، فيما شهدت الفترة 43عمليات إلقاء حجارة، و6 عمليات إلقاء زجاجات حارقة، و5 عمليات إلقاء عبوات ناسفة.

وسجل المركز اندلاع 6 مظاهرات، واندلاع المواجهات في 68 نقطة، وحرق منشآت وآليات عسكرية.