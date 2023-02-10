مستوطنون يعتدون على مواطنين اثنين في بلدة قراوة بني حسان

أصيب، مساء اليوم الجمعة، مواطنين اثنين بجروح ورضوض جراء اعتداء المستوطنين عليهما اثناء تواجدهم في منطقة "النويطف "، شمال بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وأفاد رئيس بلدية قراوة بني حسان إبراهيم عاصي، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت الأهالي ورعاة الأغنام أثناء تواجدهم بأراضيهم بمنطقة النويطف، ما أدى الى إصابة المواطنين فايز ريان، وعبد العزيز مرعي برضوض وجروح في الرأس والوجه، نقلا على أثرها للمركز الطبي لتلقي العلاج.

وأشار عاصي الى أن المستوطنين قاموا مساء اليوم بالاستيلاء على ست رؤوس أغنام، في ذات المنطقة.