جدول مباريات اليوم السبت 11 فبراير 2023 والقنوات الناقلة ، تعرف على جدول مباريات اليوم السبت، في الدوريات الأوروبية والعالمية والعربية والقنوات الناقلة.

وتعود المباريات المهمة على المستويين العربي والدولي لتدوير عجلة كرة القدم من جديد ، ونهائي كأس العالم للأندية ، فضلا عن جولة جديدة ملتهبة لكرة القدم الأوروبية.

كل الأنظار متجهة إلى المباراة النهائية المتوقعة في المغرب ، والتي ستجمع الهلال ضد ريال مدريد ، فيما سيلعب الأهلي مع فلامنجو في المباراتين الثالثة والرابعة على نقطة الجزاء.

سيكون لدينا يوم مليء بالمباريات القوية في الدوري الإنجليزي الممتاز ، حيث يلعب وست هام مع تشيلسي ويلعب أرسنال مع برينتفورد ، بينما يلعب ليستر سيتي مع توتنهام.

في السطور التالية نكتشف أهم مباريات اليوم السبت 11 فبراير 2023 لدوري الروشان السعودي وغيرها من البطولات الدولية والعربية.

جدول مباريات اليوم السبت 11 فبراير 2023

كأس العالم للأندية – النهائي

الأهلي - فلامنجو 17:30 مصر، 18:30 السعودية الرياضية المغربية

SSC

الهلال - ريال مدريد 19:00 مصر، 20:00 السعودية الرياضية المغربية

SSC

الدوري الإسباني - الجولة 21

ألميريا - ريال بيتيس 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD1

أتلتيكو مدريد - خيتافي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD1

فالنسيا - أتلتيك بيلباو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD1

الدوري الإنجليزي - الجولة 23

وست هام - تشيلسي 14:30 مصر، 15:30 السعودية beiN Sports HD 1 Premium

آرسنال - برينتفورد 17:00 مصر، 18:00 السعودية beiN Sports HD 1 Premium

ليستر سيتي - توتنهام 17:00 مصر، 18:00 السعودية beiN Sports HD 2 Premium

كريستال بالاس - برايتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beiN Sports HD 3 Premium

فولهام - نوتينجهام 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1

ساوثامبتون - وولفرهامبتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2

بورنموث - نيوكاسل 19:30 مصر، 20:30 السعودية beiN Sports HD 1 Premium

الدوري الإيطالي - الجولة 22

ليتشي - روما 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD SPORTS Premium 1

لاتسيو - أتالانتا 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة 20

بايرن ميونخ - بوخوم 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports1

فيردر بريمون - بوروسيا دورتموند 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports7

الدوري الفرنسي - الجولة 23

موناكو - باريس سان جيرمان 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 2 HD