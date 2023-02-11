السعودية تعلن عن فتح باب التجنيد للنساء- تعرف على آخر موعد للتسجيل، تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية في السعودية، اسم وزارة الداخلية وذلك بعد الإعلان عن فتح باب التسجيل للنساء برتب مختلفة.

وفتحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية في السعودية، باب القبول والتسجيل بالإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية للكادر النسائي لرتبة وكيل رقيب وعريف وجندي أول.

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تجنيد النساء في السعودية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة ووزارة الداخلية للشؤون العسكرية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل بالإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية للكادر النسائي.

وذلك على رتبة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول) اعتباراً من اليوم السبت (11/2/2023) حتى يوم الخميس المقبل (16/2/2023).

شروط تجنيد النساء بالسعودية

وقالت وزارة الداخلية في السعودية، إن المتقدمة تكون حاملة للجنسية السعودية، ويستثنى من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج السعودية وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

وأكدت الإدارة العامة للقبول أن يشترط في المتقدمات أن تكون سعودية الأصل والمنشأ، ويُستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج السعودية.

وحاصلة على المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة المقدمة عليها، والحصول على درجة (البكالوريوس، الدبلوم) بالتخصص الصحي نفسه بتقدير لا يقل عن (جيد).

وتكون حسنة السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولديها هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية وقت التقديم.

وشددت على أنه يجب أيضاً ألا تكون سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

وتضمنت ضوابط القبول ألا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي، وأن تجتاز سائر إجراءات واختبارات القبول، وإن كانت تحمل مؤهلاً صادراً من خارج المملكة.

ويجب معادلة الشهادة من وزارة التعليم مع التصديق عليها، أيضًا يجب أن تكون لدى المتقدمة بطاقة تسجيل مهني وشهادة تصنيف للمؤهل الصحي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول أثناء فترة التقديم.

الوظائف المطروحة

الوظائف والمؤهلات المطروحة لرتبة وكيل رقيب يتطلب مؤهل بكالوريوس والوظيفة هي تمريض، ومختبرات عامة.

ولرتبة عريف يتطلب مؤهل الدبلوم الصحي لمدة سنتين ونصف السنة والوظيفة ستكون تمريض، ومختبرات عامة.

وأخيراً لرتبة جندي أول بمؤهل الدبلوم الصحي لمدة سنتين والوظيفة المتاحة هي تمريض، ومختبرات عامة، ومساعد طبيب أسنان.

ويمكن التقدم عبر موقع وزارة الداخلية للتوظيف "اضغط هنا".

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