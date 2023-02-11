ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا إلى أكثر من 24 ألفًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، منذ الاثنين الماضي، إلى أكثر من 24 ألفا، منهم: 20 ألفا و665 في تركيا، وأكثر من 3600 قتيل في سوريا.

وبعد مرور 5 أيام على كارثة الزلزال، أعلنت فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، في مؤتمر صحفي، انتهاء عمليات البحث وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض في المناطق المنكوبة، والبدء بعمليات البحث والانتشال.

فيما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، أنه تم إجلاء أكثر من 92 ألف شخص من المناطق المنكوبة، فيما تمكنت فرق الإنقاذ التي تواصل عملها في الولايات التركية المتضررة من الزلازل، من انتشال 67 مواطنا حيا في آخر 24 ساعة.